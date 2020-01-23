Шаповалов заявил, что США нелепыми заявлениями пытаются объяснить свое присутствие в Ираке

Москва, 23 января. Политолог Владимир Шаповалов указал на нежелание США выводить свои войска из стран ближневосточного региона.

Американский военный Алекс Гринквич попытался оправдать присутствие США в Сирии якобы неспособностью сирийских властей обеспечить «эффективное управление» борьбой с терроризмом. Нелепые заявления Пентагона звучат абсурдно на фоне успехов армии САР в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Большая часть страны освобождена от террористов при содействии ВКС РФ, в то время как американские военные находятся в республике без официального разрешения Дамаска и грабят Сирию. Американцы выкачивают сирийскую нефть и продают ее с помощью курдских боевиков и террористов ИГ1.

Шаповалов согласен, что отказ США уйти из Сирии из-за якобы борьбы с терроризмом выглядит цинично. Он считает, что Вашингтон нарушает суверенитет и независимость стран Ближнего Востока.

Эксперт напомнил, что Багдад уже потребовал от Вашингтона вывести свои войска, однако «сейчас США пытаются совершенно неубедительно устами своих должностных лиц сформулировать, почему они нарушают волю иракского народа». Заявления американской стороны говорят лишь о том, что Вашингтон не смотрит на принципы и нормы международного права.

«Что касается деятельности ИГИЛ1, то здесь необходимо подчеркнуть следующее — если существует угроза со стороны террористов, то суверенное государство вправе обратиться за помощью, в том числе и военной, к другим странам — членам ООН, в том числе и США. И эти страны вправе дать согласие или отказать в этой помощи, — сказал Шаповалов в беседе с iReactor. — По сути, эта фраза напоминает ситуацию, когда в вашей квартире находится вооруженный субъект, которого вы просите уйти, а он заявляет: «Нет, я не уйду, потому что есть угроза, что кто-нибудь на вас нападет».

По мнению политолога, стремление американцев навязать свою помощь — нелепая попытка обосновать свое присутствие в чужой стране. Американцы имеют сотни военных баз на территории иностранных государств, и во многих странах высказываются против присутствия США, напомнил Шаповалов.

«Но существует правило: если американцы входят на ту или иную территорию, вводят свои войска, очень сложно добиться вывода этих войск с этой территории. Я вспоминаю в качестве исключения Киргизию и Узбекистан, откуда американцы убрались. Здесь исключения связаны с тем, что не так далеко от этих государств находится РФ и, думаю, что голос России здесь тоже был достаточно важен», — добавил политолог.

Американские войска в Японии и в Германии находятся с 1945 года, в Афганистане — с 2001, Ираке — с 2003. Более того, американская сторона ранее заявляла о выводе войск из Ирака. Экс-президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию за обещание вывести свои войска с той или иной территории. Сейчас же мы видим, что стоит за обещаниями высокопоставленных лиц США, указал Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.