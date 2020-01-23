Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию

Москва, 23 января. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.

В четверг Памфилова приняла участие в заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию. По итогам заседания глава ЦИК поручила подготовить предложения о проведении голосования.

«Я дала поручение нашим специалистам, чтобы, обобщая ваши предложения, сделать документ, который бы позволил провести эксклюзивное Всероссийское голосование. Это будет уникальная разовая акция, невероятно важный процесс», ― приводит слова Памфиловой корреспондент Федерального агентства новостей.

Памфилова также отметила, что голосование является наиболее подходящим форматом выражения мнения по внесению изменений в Конституцию РФ.

«Некоторые спекулируют на этой теме: а почему не референдум. Да нет оснований для референдума! Голосование по поправкам – живая, добрая воля президента, чтобы опираться на мнение народа при принятии решений», ― объяснила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что механизм голосования будет прост, понятен, доступен и прозрачен, чтобы не было никаких сомнений в том, что результаты отражают достоверную картину. Это, прежде всего, тайное голосование и доступное волеизъявление, добавила Памфилова.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором заявил, что настало время внести в Конституцию РФ некоторые поправки. Глава государства предложил вынести на общественное обсуждение предложения, направленные на изменения политической структуры государства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что Всероссийское голосование по изменениям в конституцию де-юре не является обязательным, но президент решил свериться с точкой зрения россиян.