Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокадного Ленинграда

Иерусалим, 23 января. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль рассказал о поразившем его историческом факте про блокадный Ленинград. По его словам, жители осажденного города, несмотря на голод, холод и лишения, активно сдавали кровь для фронта.

«Несколько дней назад обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — отметил российский лидер.

По его словам, жители непокоренного Ленинграда продемонстрировали всему миру пример силы духа и человеческого достоинства. Люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством под немецкими бомбами, пишет «Газета.ру».

Напомним, что Путин в четверг прибыл в Иерусалим с официальным визитом. Он принял участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», а также открыл памятник героям блокадного Ленинграда — бронзовую стелу, которая была установлена в Иерусалиме по инициативе местных жителей. Поездка российского лидера в Израиль приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим» и Дню памяти жертв Холокоста.

Ранее сообщалось, что петербургские поисковые отряды обнаружили тело брата Путина, который скончался во время блокады Ленинграда. Его останки оказались погребены в братской могиле на Пискаревском кладбище. Президент РФ отметил, что о месте упокоения брата не знал никто. Его семья просто получила документ, в которой говорилось, что тот погиб во время блокады.