Участники группы «На-На» навестили выпавшую из окна в Москве модель Пунтус

Москва, 23 января. Участники поп-группы «На-На» навестили в больнице модель Ксению Пунтус, которая была госпитализирована 11 января после падения из окна дома в центре Москвы.

В 2017 году Ксения Пунтус принимала участие в съемках клипа группы «На-На» на песню «Зинаида». Совместная работа сдружила музыкантов и Ксению, после чего они поддерживают приятельские отношения. Музыканты подарили Ксении цветы, а также пожелали скорейшего выздоровления.

«Ксюш, выздоравливай! Успехов тебе! Выглядишь ты классно!» — отметил Леонид Семидьянов.

По словам Пунтус, лечение будет продолжаться еще несколько недель. Она также добавила, что в результате падения больше всего пострадала левая рука, передает Nation News.

Напомним, 11 января 21-летняя российская модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова — внука режиссера Никиты Михалкова. По предварительной информации, молодой человек, с которым встречалась Пунтус, в момент инцидента спал. Девушку обнаружил на улице дворник. После этого модель госпитализировали.Позднее Пунтус назвала произошедшее «нелепой случайностью». По ее словам, она не удержалась на подоконнике, где часто сидела с ноутбуком или планшетом, и выпала из окна.

Позднее стало известно, что правоохранители обнаружили в личных вещах модели таблетки на основе амфетамина. Препарат предназначен для похудения, а в сочетании со спиртным может вызывать галлюцинации.