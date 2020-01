Наказание командира ВМС США за трусость превратило архипелаг Спратли в бочку с порохом

Командир американского эсминца Decatur Джон Роберт Боуэн был отстранен от должности в минувший четверг по итогам служебного расследования с формулировкой «из-за утраты уверенности в его способности командовать».

В причинах столь сурового наказания для офицера ВМС США разобрался обозреватель Федерального агентства новостей.

Драгоценные Сиша и Наньша

Начать придется издалека. Южно-Китайское море (ЮКМ) — это полузамкнутое море Тихого океана у побережья Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань, имеющее площадь 3 537 289 кв. км.

Через ЮКМ проходят коммуникации, обеспечивающие до 75% поставок ближневосточной сырой нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион. Приблизительная стоимость ежегодного трафика грузоперевозок в ЮКМ переваливает за 5 трлн долларов.

А еще Южно-Китайское море — это регион со спорными территориями Парасельских островов и архипелага Спратли (китайское название — острова Сиша и Наньша). Надо понимать, что эти территории — не просто россыпь небольших островков, рифов и отмелей на карте. Это еще и стратегически важные объекты, которые позволяют их владельцам контролировать в регионе тот самый трафик грузоперевозок, районы рыбной ловли, а также природные богатства шельфа, на котором, между прочим, сосредоточены 5,4 млрд баррелей нефти и 55,1 трлн кубометров газа.

Еще одним немаловажным фактором, повышающим ценность Парасельских островов и архипелага Спратли, является уязвимость промышленных и административных центров КНР от воздушных ударов из их акватории. Подлетное время ракет при этом будет минимальным!

На владение этими спорными территориями претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Тайвань, Филиппины и, разумеется, Китай, кровно заинтересованный в том, чтобы над Сиша и Наньша развивался красный флаг с пятью желтыми звездами.

Согласно китайским источникам, острова были обнаружены китайцами примерно 2 тысяч лет назад. Это и иные обстоятельства служат основой для заявлений Пекина о том, что КНР имеет «исторические права» на территориями Парасельских островов и архипелага Спратли.

«Тяжеловес» Китай по понятным причинам в споре за острова доминирует над региональными оппонентами, и это вынуждает их искать поддержку своих территориальных притязаний на стороне. Например, обращаясь за помощью к Соединенным Штатам. Однако попытки давления со стороны Вашингтона, втянувшегося в геополитическое противостояние с Пекином, лишь подталкивают китайцев к более активным действиям.

Насыпные острова и советский таран

В 2014 году Пекин официально заявил о своих правах на острова Наньша и планах добычи нефти в непосредственной близости от них. В апреле 2015 года китайцы начали создавать на Наньша современную инфраструктуру с корабельными причалами, аэродромами и объектами логистики, а также увеличивать территорию архипелага путем намыва песка на рифы.

Таким образом, в море было создано около 1500 гектаров земли. Каждый искусственный островок расширил границы Китая на 12 миль вокруг, не считая 200-мильной зоны экономических интересов.

26 мая 2015 года КНР обнародовала новую военную стратегию, согласно которой ее ВМС переходят от защиты исключительно прибрежных территорий к обеспечению безопасности в открытом море. Операционная зона ВМС КНР была расширена. Заметно возросло и военно-морское присутствие Китая в районе островов Наньша.

1 июня 2016 года Пекин заявил, что создаст свою опознавательную зону противовоздушной обороны над Южно-Китайски морем, которая будет распространяться и на все спорные острова, контролируемые КНР.

В июле 2016 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин и, добавим, под нажимом США, постановила, что у КНР нет оснований для территориальных притязаний в ЮКМ. По мнению суда, «насыпные» территории архипелага Спратли островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай решение арбитража признать отказался. Позицию Пекина относительно решения Гааги тогда поддержал президент России Владимир Путин.

В качестве ответа на действия китайской стороны Вашингтон обвинил Пекин в оккупации архипелага Спратли. Корабли Третьего флота США принялись регулярно наведываться в прилегающую к архипелагу акваторию, то есть в район, который китайцы считали своими территориальными водами.

Подобные провокационные действия американское командование пафосно именовало рейдами в «защиту свободы навигации». Так, 2 июля 2017 года подобный рейд устроил ракетный эсминец USS Stethem (DDG-63), а 23 марта 2018-го его повторил ракетный эсминец USS Mustin (DDG-89).

Заметим, что аналогичные рейды в «защиту свободы навигации» U.S. Navy практиковал когда-то и в отношении СССР: Вашингтон не признавал советский суверенитет над частью черноморской акватории. Прекратились эти «перформансы» только после того, как 12 февраля 1988 года в территориальных водах СССР два сторожевых корабля Черноморского флота совершили навал на американский крейсер и сопровождавший его эсминец.

Проще говоря, советские сторожевики пошли на таран американских кораблей. Лишь этот случай отрезвил адмиралов U.S. Navy… Но вернемся к китайцам, которым опыт советского флота был, разумеется, известен.

Как чертик из табакерки…

Какое-то время в Пекине терпели выходки U.S. Third Fleet, пытаясь вразумить американцев предупреждениями и предостережениями. Но это, похоже, лишь убеждало Вашингтон в слабости китайцев. В конце концов терпение Пекина лопнуло, и в мае 2018 года власти Китая перебросили на Наньша противокорабельные ракетные комплексы, а также системы противовоздушной обороны.

Американцы были явно смущены столь решительным шагом. Только через четыре месяца, в сентябре 2018-го, Третий флот решился прощупать ситуацию и определить, на что готовы китайцы ради защиты своих интересов в ЮКМ.

Приписанный к военно-морской базе Сан-Диего ракетный эсминец USS Decatur (DDG-73) типа Arleigh Burke (водоизмещение — 6630 тонн), названный в честь героя американских ВМС Стивена Дикейтера, получил приказ выдвинуться в район архипелага Спратли и забраться поглубже в китайские терводы.

Основываясь на предыдущем опыте своих рейдов «в защиту свободы навигации», какого-то реального силового противодействия со стороны ВМС КНР американцы не ожидали. Третий флот традиционно делал ставку на внезапность, наглость и на то, что «китайцы, конечно, струсят».

На мостике USS Decatur распоряжался принявший командование эсминцем в том апреле 55-летний коммандер Джон Роберт Боуэн — опытный и отмеченный наградами офицер.

30 сентября американский эсминец пересек в ЮКМ границу китайских тервод и двинулся в сторону архипелага Спратли. Сначала все шло как обычно: китайцы по радио призывали американский корабль опознать себя и сообщить о своих намерениях, а также развернуться и покинуть территориальные воды КНР. Эти требования американцами были проигнорированы, после чего начались неожиданности.

Из-за горизонта, как чертик из табакерки, выскочил китайский военный корабль, опознанный американскими сигнальщиками как эсминец Luyang II class. На деле это оказался ракетный эсминец ВМС КНР Lanzhou типа 052C (водоизмещение 6600 тонн), который быстро догнал «американца» и лег с ним на параллельный курс, пристроившись слева от USS Decatur.

«Пантомима» двух эсминцев

Согласно паспортным ТТХ, «американец» был на 2 узла быстроходнее «китайца». Поэтому Боуэн отдал приказ «Самый полный вперед!» и постарался оторваться от Lanzhou. К удивлению американцев, «китаец» не только не отстал, но и на полкорпуса обогнал USS Decatur. После чего сблизился с американским «коллегой» на дистанцию 41 м и стал подворачивать вправо, фактически подставляя свой правый борт под форштевень USS Decatur.

Внезапное появление Lanzhou и без того изрядно наэлектризовало атмосферу на USS Decatur. Теперь же, согласно позже просочившимся в американские паблики слухам, вахта на корабле ВМС США оказалась близка к панике. Экипаж USS Decatur прекрасно понимал, к каким непрогнозируемым последствиям может привести столкновение эсминцев двух держав в китайских терводах. А тут еще и РЛС «американца» обнаружили приближение других кораблей ВМС КНР…

В сложившейся обстановке коммандер Боуэн принял решение принять вправо и уклониться от столкновения. Но и Lanzhou принял вправо, продолжая угрожать американцам этим самым столкновением и отжимая их от островов Наньша.

Опасная «пантомима» завершилась полным фиаско американцев: USS Decatur попросту сбежал из китайских тервод. Получилось, что инцидент 30 сентября в Южно-Китайском море действительно подтвердил трусость, но отнюдь не китайцев.

Впрочем, американцы попытались сделать хорошую мину при плохой игре. 1 октября представитель Третьего флота Чарльз Браун озвучил громкие обвинения в адрес китайской стороны.

«[Китайский эсминец] совершил серию все более агрессивных маневров... с требованием, чтобы USS Decatur покинул [Южно-Китайское] море», — с негодованием заявил Браун американским СМИ.

В ответ официальный представитель Министерства обороны Китая У Цань назвал сближение китайского военного корабля с эсминцем США в ЮКМ у архипелага Наньша «обоснованным и правомерным».

2 октября на сайте МИД КНР появился текст следующего содержания:

«30 сентября американский эсминец Decatur без разрешения китайского правительства вошел в воды, прилегающие к островам Наньша. В соответствии с китайским и международным законодательством, ВМС Китая осуществили опознание корабля ВМС США и предупредили его о необходимости покинуть территориальные воды [КНР]… Китай обладает бесспорным суверенитетом над островами в Южно-Китайском море… Соединенные Штаты неоднократно прибегают к провокационным действиям: под видом «свободы судоходства и полетов» они нарушают основные нормы международных отношений, угрожают суверенитету и безопасности Китая, ставят под угрозу региональный мир и стабильность. Китай выражает свое сильное недовольство и выступает решительно против [подобных действий]».

Китай потребовал от США немедленного прекращения провокаций в ЮКМ и заявил, что расценивает действия американских ВМС как нарушение своего государственного суверенитета. Реагировать на это КНР будет соответственно, точка.

Пессимистичные выводы

Американская общественность, Вашингтон, да и командование U.S. Third Fleet восприняли итоги инцидента 30 сентября весьма болезненно. В Штатах началась кампания по поиску главного виновного в потери лица U.S. Navy. В итоге «козлом отпущения» ожидаемо назначили коммандера Джона Роберта Боуэна. Показательно, что те, кто ему отдал приказ на осуществление в сентябре прошлого года очередного рейда в китайские терводы, не пострадали.

Это обстоятельство позволяет нам сделать следующие выводы.

Во-первых, американские рейды в спорные районы ЮКМ ради «защиты свободы навигации» будут продолжаться. Подтверждением тому стал майский вояж ракетного эсминца USS Preble (DDG-88) в район все того же архипелага Спратли.

Во-вторых, с учетом судьбы Боуэна, другие командиры американских кораблей в ситуациях, подобных инциденту 30 сентября 2018 года, будут действовать жестче.

В случае с USS Preble это не сыграло свою роль: в мае 2019-го как раз шел очередной раунд американо-китайских переговоров в разгар торговой войны между двумя странами, так что Пекин, по-видимому,тогда не захотел обострять и без того непростую ситуацию. Корабли ВМС КНР убедились в том, что USS Preble не рискнул приближаться к Наньша ближе, чем на 12 миль, и проводили «американца» до выхода за пределы китайских территориальных вод.

В-третьих, совокупность первых двух выводов означает, что если Пекин в какой-то момент вновь решит выразить американцам свое «сильное недовольство», как это имело место 30 сентября 2018 года, то инцидент почти неизбежно приведет к столкновению кораблей и последующей резкой эскалации конфронтации между Вашингтоном и Пекином.

В результате авантюрных действий США Южно-Китайское море превратилось в бочку с порохом, которая может рвануть уже во время следующего американского рейда под лозунгом «защиты свободы навигации». Добавляет ли это стабильности положению в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Безусловно, нет.

Вот такой, увы, пессимистичный бэкграунд имеется у сообщения об отстранении от должности командира USS Decatur.