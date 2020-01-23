Журавлев пояснил отказ Польши, Литвы и Украины участвовать в форуме памяти жертв Холокоста

В Израиле 23 января начался Всемирный форум памяти жертв Холокоста, в этом году приуроченный к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Польша, Литва, Украина, а также Эстония отказались принимать участие в нем. Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал причину их отказа.

Комментируя статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого для издания Politico, в которой поляк обвинил СССР в том, что Освенцим был освобожден на полгода позже, чем мог бы, депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил поговорку: «Ни один поганый рот от России не уйдет».

«Это правда. Мы будем затыкать такие рты историческими фактами, открытием документов и так далее. И чего говорить о Польше, почему они не поехали туда (на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. — Прим. ФАН)? Все логично! Потому что во времена Второй мировой войны в Польше было уничтожено 85 процентов евреев. Это около трех миллионов человек на всей территории Польши. А Литва почему не поехала? Потому что на ее территории евреев было уничтожено 95 процентов. И не немцами, а литовцами! Они даже специальные батальоны создали, которые посылали в Польшу, чтобы там отлавливать и уничтожать евреев. Как они поехали бы туда, что бы они там сказали?» — объяснил Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению российского парламентария, именно поэтому глава польского кабмина Моравецкий предпринял попытку сфальсифицировать историю, приравнивая Советский Союз к нацистской Германии.

«Им надо все перевернуть с ног на голову. То же самое на Украине. Правильно, Победа у нас общая, но как можно в одном пантеоне героев рядом с советским военачальником Иваном Кожедубом размещать фотографии тех, которых он же уничтожал?» — добавил Журавлев.

По мнению замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимира Шаповалова, «нынешнее поколение польских политиков очень надолго опозорило себя попыткой сфальсифицировать историю Второй мировой войны», но процесс искажения истории в Польше «набрал уже такие темпы, что она никак не может остановиться».