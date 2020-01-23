Простаков рассказал, к чему могут привести угрозы США убить нового командующего «Кудс»

Убийство генерала Касема Сулеймани и ряда иракских военных американцами было настоящим преступлением; действия США представляют реальную угрозу для безопасности Ближнего Востока. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Угрозы США

Нового командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Эсмаила Каани ждет судьба его предшественника Сулеймани, если он будет убивать американцев. Такое громогласное заявление сделал специальный представитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук.

«Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент [Дональд] Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал (в день убийства Сулеймани. — Прим. ФАН)», — заявил Брайан Хук.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать «поддерживать» иранский народ. По его мнению, обычные иранцы якобы страдают из-за существующего в стране режима.

Настоящее преступление

Как отметил Сергей Простаков, убийство Сулеймани и ряда иракских военных американцами было настоящим преступлением. Ни одной внятной причины своих действий руководство США так и не объявило, ограничившись словами о некой угрозе своим военным от якобы планируемых Сулеймани терактов.

«Поэтому преемнику Сулеймани, Каани, американцы угрожают убийством, которое, скорее всего, никакой реальной причины, кроме геополитических обстоятельств и соображений внутренней политики США, иметь не будет. Пока действия Ирана не дают оснований полагать, что эта страна как-то поменяет свой курс после произошедшего обострения в отношениях с американцами. Поэтому Каани явно будет такой же неудобной фигурой, как и Сулеймани, правда, не такой популярной. По крайней мере, в первое время», — пояснил Сергей Простаков.

Ничего, кроме тупика

По словам Сергея Простакова, в отношениях с Ираном угрозы в адрес его военных и политиков ни к чему, кроме тупика, не приведут. В Тегеране могут окончательно решить, что только ядерное оружие способно сдержать возможные агрессивные действия Вашингтона, что выглядит вполне правдоподобно с учетом отношений США даже с КНДР.

«Из-за агрессивных действий американцев Иран способен серьезно обострить ситуацию, как в районе Персидского залива, что окажет серьезное влияние на мировой нефтяной рынок, так и на границах стран со своим влиянием. Это будет дестабилизирующим воздействием на весь Ближний Восток, а союзники США в регионе, такие как Саудовская Аравия, могут серьезно пострадать», — добавил Сергей Простаков.

Физическое устранение противников США

Для всей же системы международных отношений, по мнению эксперта, крайне опасно то, что США, фактически, объявили о приверженности стратегии физического устранения своих противников.

«Это не имеет ничего общего с международным правом и элементарными правилами отношений между странами. А привести такая политика Вашингтона может к эрозии самого понятия международного права и его авторитета, распространению практики политических расправ по всему миру», — заключил Сергей Простаков.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, объяснили в Тегеране.