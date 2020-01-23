В Роспотребнадзоре считают, что китайский коронавирус не угрожает жителям России

Москва, 23 января. Китайский коронавирус не угрожает жителям России, но следует соблюдать меры предосторожности при общении с туристами из Поднебесной. Об этом рассказал вирусолог, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ доктор биологических наук Михаил Щелканов.

Кроме того, вирусолог усомнился в эффективности препарата «Триазавирин», который разработали ученые Уральского федерального университета для борьбы с опасным вирусом. Он считает, что эффективность лекарства вызывает сомнения.

Щелканов сообщил, что наибольшую опасность вспышки вируса представляют для сопредельных провинций Китая и соседних стран. Он отметил, что необходимо усиление пограничного контроля, но и этого может быть недостаточно. По его мнению, переносчик болезни может не знать о своем недуге во время инкубационного периода и даже тщательный контроль на границе не выявит опасности, передает «Ридус».

«Но затем по истечении инкубационного периода он уже заболевает на новой территории, и нужно к этому готовиться. Необходимая мера для предотвращения такой ситуации это поддержание на высоком уровне готовности всех систем биологической безопасности государства», — заявил эксперт.

Вирусолог посоветовал россиянам воздержаться от путешествий в Центральный Китай и чаще обращаться к сайту Роспотребнадзора, если вам нужно выехать за пределы России.

Напомним, что известно о 617 людях, которые заразились вирусом. 17 человек погибли, но Всемирная организация здравоохранения пока не готова объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

Ранее ФАН сообщал, что на приморских пограничных контрольно-пропускных пунктах усилят санитарно-карантинный контроль. Пассажиры будут проходить проверку на выходе к самолету, а также в досмотровой зоне и зале прилета.