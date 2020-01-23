Баранец назвал США силой, дестабилизирующей обстановку почти на всех континентах мира

Москва, 23 января. США дестабилизируют обстановку практически на всех континентах мира, поскольку не могут смириться с тем, что не являются единственной силой, способной диктовать человечеству правила жизни. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, согласно которому в настоящий момент на Земле есть четыре угрожающих миру «всадника Апокалипсиса». Речь идет о климатическом кризисе, геополитической напряженности, глобальном недоверии и злоупотреблении техническим прогрессом.

Судя по последним решениям США, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани, вмешательство в дела Ливии, Венесуэлы и Сирии, американцы вполне могут стать «пятым всадником», отмечает «ПолитЭксперт».

В разговоре с изданием Баранец не исключил, что слова Гутерриша дорого ему обойдутся. Он уверен, что США попытаются «вышвырнуть дипломата из его кресла», ведь он «не поет американской песни».

В последние годы Вашингтоном, по мнению эксперта, движет «совершенно идиотская глобалистская идеология». США отказываются признавать тот факт, что в мире существует не один центр силы, не одна страна-лидер, без которой не решаются международные проблемы.

«Они (США. – Прим. ФАН) уже наделали очень много «косяков» под видом внедрения демократии. Вздыбили многие страны, довели там до кровавых событий, а России теперь приходится исправлять эти «косяки», – подчеркнул Баранец.

В качестве примера он привел незаконное вторжение США в Сирию. Вместо борьбы с терроризмом, а именно этой причиной американцы объясняют свое присутствие в стране, они крадут сирийскую нефть.

Ранее политолог и востоковед Маис Курбанов коротко описал политику США в мире, в частности на Ближнем Востоке. По его мнению, американцы несут в регионе лишь разруху, голод и смерть.

Многие эксперты пришли к такому же мнению и заявили об опасности беспредела, который творит американский контингент. Он уверены, что сценарий «Янки, гоу хоум» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США) вновь становится актуальным.