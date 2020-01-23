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Баранец назвал США силой, дестабилизирующей обстановку почти на всех континентах мира

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Баранец назвал США силой, дестабилизирующей обстановку почти на всех континентах мира

Москва, 23 января. США дестабилизируют обстановку практически на всех континентах мира, поскольку не могут смириться с тем, что не являются единственной силой, способной диктовать человечеству правила жизни. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, согласно которому в настоящий момент на Земле есть четыре угрожающих миру «всадника Апокалипсиса». Речь идет о климатическом кризисе, геополитической напряженности, глобальном недоверии и злоупотреблении техническим прогрессом.

Судя по последним решениям США, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани, вмешательство в дела Ливии, Венесуэлы и Сирии, американцы вполне могут стать «пятым всадником», отмечает «ПолитЭксперт».

В разговоре с изданием Баранец не исключил, что слова Гутерриша дорого ему обойдутся. Он уверен, что США попытаются «вышвырнуть дипломата из его кресла», ведь он «не поет американской песни».

Баранец назвал США силой, дестабилизирующей обстановку почти на всех континентах мира

В последние годы Вашингтоном, по мнению эксперта, движет «совершенно идиотская глобалистская идеология». США отказываются признавать тот факт, что в мире существует не один центр силы, не одна страна-лидер, без которой не решаются международные проблемы.

«Они (США. – Прим. ФАН) уже наделали очень много «косяков» под видом внедрения демократии. Вздыбили многие страны, довели там до кровавых событий, а России теперь приходится исправлять эти «косяки», – подчеркнул Баранец.

В качестве примера он привел незаконное вторжение США в Сирию. Вместо борьбы с терроризмом, а именно этой причиной американцы объясняют свое присутствие в стране, они крадут сирийскую нефть.

Ранее политолог и востоковед Маис Курбанов коротко описал политику США в мире, в частности на Ближнем Востоке. По его мнению, американцы несут в регионе лишь разруху, голод и смерть.

Многие эксперты пришли к такому же мнению и заявили об опасности беспредела, который творит американский контингент. Он уверены, что сценарий «Янки, гоу хоум» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США) вновь становится актуальным.

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Источник: ПолитЭксперт
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