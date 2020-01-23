Москва, 23 января. Журналистка немецкого издания ARD Кристин Нагель озаботилась поиском ЧВК «Вагнера» в Ливии. Однако ей не удалось собрать факты, свидетельствующие о присутствии частной военной компании на севере Африки.

При подготовке аналитической заметки Нагель обратилась к главе расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву и журналисту «Новой Газеты» Денису Короткову. Однако они не смогли предоставить какие-либо факты, доказывающие присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии. Все ответы Левиева и Короткова свелись к «highly likely» («с высокой вероятностью») ― любимому выражению британских дипломатов.

«Что касается Ливии, то пока многое неясно. Хотя многие говорят, что они [сотрудники ЧВК] там. Мы еще не видели однозначных фото — и видеоизображений», — сообщили расследователи Нагель.

Ранее Коротков, которого уличали в связях с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1, заявлял, что ЧВК «Вагнера» располагает в Ливии тяжелой техникой.

Кроме того, ARD привело слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнера». Очевидно, что турецкий лидер преследует в Ливии политические цели. Заявления Эрдогана о присутствии в Ливии ЧВК стали предлогом для того, чтобы направить в африканскую страну турецких военных и сирийских террористов.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев призвал ARD заняться анализом текущий ситуации в Ливии и разобраться в истинных причинах конфликта, а не пытаться завладеть вниманием аудитории в условиях конкуренции медиа.

«Что им дает поиск ЧВК «Вагнера»? Я так понимаю для них это некий инструментарий, создание мифа о злодействах. […] Вместо того, чтобы заниматься анализом межливийских отношений, [разобраться] что действительно мешает мирному урегулированию, кто мешает», ― заявил Перенджиев в комментарии «Политике Сегодня».

Эксперт уверен, что настоящая проблема ливийского урегулирования заключается в том, что некоторые субъекты, в том числе Анкара, лишь имитируют мирный процесс. На деле же так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии используется в качестве наймита для реализации геоэкономических интересов, разграбления ливийских ресурсов и контрабанды оружия.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 11 января ответил на слова Эрдогана о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнера».

«Если там [в Ливии] и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заявил Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.