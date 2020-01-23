Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Петербурге пациентов, прилетевших из Китая

Москва, 23 января. Трое больных, прилетевших из Китая, находятся в петербургской Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

«Состояние двух пациентов, госпитализированных 22 января, остается стабильным. Они получают лечение от ОРВИ. У гражданина РФ лабораторные анализы показали наличие вируса парагриппа 3 типа», — говорится в сообщении.

Клинический материал первых двух пациентов уже направлен на исследование в вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора. Третья же пациентка — гражданка Китая. Она была доставлена в больницу 23 января с высокой температурой и признаками интоксикации организма. Анализы показали, что женщина болеет гриппом типа А.

Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали трех человек с подозрением на новый коронавирус. Двое из них — граждане Китая, еще один — россиянин, побывавший в Шанхае. Одним из заболевших оказался китайский студент. Лабораторная диагностика выявила у молодого человека обычный ОРВИ. На сегодняшний день Роспотребнадзор не зафиксировал в России ни одного случая инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.

Впервые он был обнаружен в китайском Ухане в конце прошлого года. Помимо Китая от заразы также пострадали Таиланд, Япония и Южная Корея. Кроме того, первый случай заражения азиатским коронавирусом был зарегистрирован в США.

По словам замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Биня, вирус распространяется воздушно-капельным путем. Впрочем, нельзя исключать и другие способы распространения, учитывая фактор мутации.