Глава МИД ДНР призвала Киев не тратить время на пересмотр Минских соглашений

Донецк, 23 января. Заявления Киева о необходимости пересмотреть Минские соглашения являются бесперспективными, украинским властям стоит сосредоточиться на выполнении своих обязательств, заявила глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Полномочный представитель ДНР в Контактной группе прокомментировала заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе о необходимости внести правки в Минские договоренности.

По словам Никоноровой, стремление Киева изменить последовательность выполнения Минских соглашений в выгодную для себя сторону свидетельствует о нежелании Украины следовать мирному урегулированию.

«Призываем украинских переговорщиков в Минске не идти путем команды [Петра] Порошенко и не тратить время на бессмысленные попытки ревизовать комплекс мер», ― добавила глава МИД ДНР.

Никонорова подчеркнула, что Киеву следует предметно реализовывать данный документ, а не пытаться удалить из него все обязательства Киева перед народом Донбасса.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры России, Украины, Франции и Германии подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. Киевская сторона пыталась внести изменения в документ, однако партнеры настояли на безальтернативности мирного процесса на основе Минских соглашений.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе остаются безальтернативными.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. В Донбассе, который не поддержал новое правительство, образовались две республики — ЛНР и ДНР.