Многодетная мать обратилась в прокуратуру из-за слов Водонаевой о «рожающем быдле»

Москва, 23 января. Многодетная мать Татьяна Иванова, которую возмутили слова телеведущей Алены Водонаевой о маткапитале, подала заявление в Генпрокуратуру РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Женщина потребовала провести проверку и принять меры в отношении Водонаевой.

«По факту совершения действий, направленных на унижение человеческого достоинства, а также распространения информации, оскорбляющей общественную нравственность и проявляющей явное неуважение к обществу», — передает РИА SM-News.

Напомним, экс-участница телепроекта «Дом-2» заявила, что после введения выплаты за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станут рожать по несколько детей, ради того, чтобы получить деньги.

Грубые слова телеведущей вызвали широкий общественный резонанс. Юрист Александр Трещев усмотрел в этом высказывании не только признаки административного правонарушения, но и уголовного. Правозащитник уточнил, что каждый, кто намерен воспользоваться маткапиталом, имеет право подать в суд на телеведущую для защиты своей чести и достоинства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вовсе предложил оштрафовать Водонаеву за ее оскорбления в адрес сограждан. Эту инициативу поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. В интервью Федеральному агентству новостей он выразил мнение, что сказанное телеведущей можно расценивать как «разжигание ненависти к определенной группе населения», которого нельзя допускать в обществе.