Представители ООН и ЭСЦАГ обсудили обострившийся кризис перед выборами в Камеруне

Яунде, 23 января. Выборы в Камеруне вызывают серьезную обеспокоенность у Организации Объединенных Наций (ООН) и Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Для разрешения ситуации в страну прибыли представители обоих альянсов.

Представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Африке Франсуа Лунсени Фаль и генсек ЭСЦАГ Ахмад Аллам встретились в Камеруне, чтобы обсудить готовящиеся парламентские выборы. Вместе они обсудили механизмы недопущения конфликтов во время голосования. Напряженность вызвана тем, что в стране образовался сепаратистский кризис. Также умножаются ненавистнические высказывания и призывы к бойкоту предстоящего мероприятия со стороны оппозиции.

«Это важный шаг в нашей миссии, которая, в первую очередь, вступает в хорошее субрегиональное сотрудничество. ЭСЦАГ и Организация Объединенных Наций хотят продемонстрировать согласованность подхода к развитию, интеграции, миру и стабильности в регионе Центральной Африки», — заявил Франсуа Лунсени Фаль.

Также он добавил, что сейчас дипломаты занимаются стабилизацией выборного процесса. Представители организаций следят, чтобы голосование проходило прозрачно и любые судебные разбирательства, в первую очередь, доводились до сведения компетентных органов, а не источников конфликта.

Помимо совместной встречи представители ООН и ЭСЦАГ проведут переговоры с членами правительства, политических партий, религиозных организаций, гражданского общества и прессы. Все совместные мероприятия проводятся для улучшения условий предстоящих выборов.