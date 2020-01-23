Второй китайский город изолировали из-за коронавируса

Пекин, 23 января. В китайском городе Хуанган с предстоящей пятницы временно приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения нового заболевания — 2019-nCoV.

Как сообщают местные СМИ, руководство города отменит все массово-развлекательные мероприятия, а также временно закроет центральный рынок. Местные власти советуют жителям не покидать Хуанган без острой необходимости, пишет kp.ru.

Кроме того, все прибывающие и выезжающие из города машины без исключения будут проходить эпидемиологический контроль, людей с повышенной температурой незамедлительно доставят в медицинские клиники, сообщает Deita.ru.

Ранее идентичные меры ввели в Ухане, где расположен оптовый рынок морепродуктов Хуанань. Как отмечает НСН, согласно по предварительным данным, именно там зафиксирован очаг возникновения 2019-nCoV. Так, Хуанган, где проживает примерно 7,5 миллиона человек, стал вторым городом в китайской провинции Хубэй, который будет де-факто изолирован.

В конце декабря Пекин сообщил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Медики предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди первых симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним сведениям, от 2019-nCoV умерли 17 человек, число заболевших пробило отметку в 600 человек.