Москва, 23 января. Полиция Швейцарии жестко разогнала акцию противников Давосского форума в Цюрихе.

Радикально настроенные противники Всемирного экономического форума в Давосе устроили беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией. Демонстранты жгли файеры, а также бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. Швейцарские стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате беспорядков в Цюрихе пострадал случайных прохожий. Кроме того, был ранен сотрудник полиции, которому понадобилась медицинская помощь.

Экономист и политолог Александр Дудчак выразил уверенность, что российские правоохранители должны использовать опыт швейцарских коллег для противодействия несанкционированным митингам в России.

Представители либерально настроенной общественности регулярно критикуют российских правоохранителей, утверждая, что они якобы применяют «чересчур жесткие методы задержания» участников несанкционированных акций протеста. Однако ситуация в этой сфере прямо противоположная.

Ярким примером этому являются незаконные прошлогодние митинги в Москве, в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской думы. Формальным поводом для организации беспорядков в российской столице послужил отказ Мосизбиркома зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, допущенных так называемыми «оппозиционерами» в ходе предвыборной кампании.

Российские правоохранители проявили высочайший уровень профессионализма и деликатности. Сотрудники полиции аккуратно задерживали самых ярых провокаторов, которые первыми применяли силу в отношении стражей порядка. Однако либералы продолжали твердить о якобы «излишней жесткости» полицейских.

Беспорядки в Цюрихе ярко демонстрируют, что на Западе с участниками незаконных митингов никто не церемонится. Для пресечения незаконных действий правоохранители смело используют весь арсенал спецсредств. Однако российские либералы предпочитают не замечать подобные проявления «демократии» в западных странах, продолжая информационные атаки на наших правоохранителей.

Политолог Александр Дудчак уверен, что российская либеральная общественность прекрасно знает о методах работы западных стражей порядка на митингах.

«Им не угодишь в любом случае. Швейцария – это еще не самый яркий показатель, хотя, как говорят, это «цивилизованная» страна, но полиция ведет себя достаточно жестко, порой – жестоко. Если бы так поступали в России, уже бы вой стоял на весь земной шар», — отмечает эксперт.

По его словам, методы работы российских правоохранителей на незаконных митингах являются самыми гуманными и либеральными. При этом действия западной полиции в отношении участников таких мероприятий весьма решительные и жесткие, передает «Слово и Дело».

«Российская полиция ведет себя с митингующими наиболее щадящим способом, и вряд ли в какой-нибудь другой стране мира кто-нибудь настолько нежно относится к протестующим, которые явно провоцируют полицейских», — подчеркивает Дудчак.

Он также добавил, что участники несанкционированных митингов в России позволяют себе такие действия, в ответ на которые американские полицейские применяют огнестрельное оружие.

«А рассказывать об этом либеральной общественности бесполезно, потому что они никогда не скажут, что в США может быть что-то хуже, чем в России, для них это эталон», — прояснил Дудчак.

Эксперт напомнил, что организаторы незаконных акций протеста намеренно провоцируют столкновения своих сторонников с полицией. При этом организаторы беспорядков в России несут незначительную ответственность за свои действия, что свидетельствует о необходимости ужесточения наказания.

Летом 2019 года в российской столице прошли незаконные митинги, которые были спровоцированы иностранными спецслужбами. Федеральное агентство новостей подготовило и опубликовало собственное расследование, в котором рассказывается о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в России. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агент ЦРУ Стивен Секстон.