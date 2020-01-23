Навального пристыдили за ханжеское отношение к новому министру культуры

Москва, 23 января. Российские интернет-пользователи осадили скандального блогера Алексея Навального после его нападок на нового министра культуры России Ольгу Любимову.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию нового министра в футболке с нецензурной фразой. Надпись на футболке — вариация на тему популярного мема «Кто вы такие, я вас не звал». Ее произнес отшельник Николай Тарасов, у которого в 2008 году корреспонденты НТВ попытались взять комментарий.

Юзеры оценили юмор Любимовой и пристыдили Навального в комментариях к публикации, назвав его «бумером» и «бумерастом» — так на интернет-сленге называют людей консервативных взглядов.

Навальный также прошелся по публикациям Любимовой в «Живом журнале», который она вела до 2010 года. Блогер изучил ее старые посты и представил свои подписчикам скрин записи двенадцатилетней давности. В этом посте министр поделилась, что ей не нравятся выставки, она мало понимает в мировом кинематографе, да и когда была в Париже, не посетила Лувр. Вероятно, Навальный хотел намекнуть на некомпетентность Любимовой.

При этом Навальный напомнил, что якобы из-за решения Любимовой, которая работала в департаменте кинематографии Минкультуры, отозвали прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Но блогеру ответили, что решение по кинокартине принимал тогдашний министр культуры Владимир Мединский.

Критикуя других людей, Навальный совершенно забывает о своих собственных постах в Интернете, в которых можно найти массу оскорбительных высказываний. Например, в записи от 2007 года блогер назвал маршала Георгия Жукова «мразью и тварью», добавив, что будет «презирать тот народ, который терпит его памятник на Красной площади». Судя по высказыванию с двоеточием, понятно, что это цитата, однако кому она принадлежит, не известно.

Безусловно, утверждать, что Навальный — фашист, было бы неправильно. Хотя именно из-за его крайне правых взглядов в 2007 году от блогера открестилось «Яблоко». Перед тем, как покинуть заседание, Навальный вскинул руку в жесте «римский салют».

«Видимо, чтобы снять с себя подозрения, Навальный решил упрятать за решетку националиста Максима Марцинкевича или «Тесака», под постом которого оставил комментарий про маршала Жукова. Проблема состояла в том, что «Тесак» «зиганул» на улице, после дебатов журналистов Юлии Латыниной и Максима Кононенко в клубе «Билингва», — пишет «Политика сегодня».

Указывается, что Навальный написал заявление на Марцинкевича в прокуратуру, и в феврале 2008 года «Тесака» осудили на три года по статье о возбуждении ненависти или вражды. При этом сам Навальный в 2011 году принял участие в «Русском марше».