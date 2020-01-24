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24 января 2020
В ОСК рассказали о планах нарастить экспедиционный лов в Атлантике

Покоряя Мировой океан
Россия по объемам вылова рыбы стремительно приближается к советским показателям. Чтобы этот успех не растерять, в стране в ближайшее время планируют особое внимание уделить строительству флота для экспедиционного лова в Атлантике и других частях Мирового океана.

Об этом и многом другом Федеральному агентству новостей рассказал вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов.

Первая часть интервью.

Экспедиционный лов

— Василий Борисович, есть ли планы увеличить российский промысел в Атлантике и соответственно, технические возможности для этого?

— Да, если посмотреть на структуру вылова советского времени, а мы по объемам вылова ежегодно приближаемся к советским показателям, существенную долю в нем имел так называемый экспедиционный лов в Атлантике. Однако для этого необходимы суда с высокой степенью автономности, способные работать долгое время за пределами двухсотмильной экономической зоны. А также различные суда снабжения, которые забирают улов и доставляют необходимые продукты рыболовам, меняют экипаж.

Это совершенно другая философия лова, другие требования. Большие суда на порядок дороже, хотя в перспективе это очень выгодная сфера. Поэтому рыбопромысловые компании пусть медленно, но приходят к пониманию, что необходимо этим заниматься.

— А какие объекты лова за пределами российской двухсотмильной зоны представляют наибольший интерес?

— Очень перспективный объект лова — криль. Он может использоваться в пищевой промышленности, для создания высококачественных кормов в животноводстве, для развития косметической промышленности, и даже для фармацевтики.

Кроме прочего, криль хорош тем, что даже переработанный в муку он сохраняет в своем составе практически все необходимые для организма микроэлементы.

Важно, что даже в самые пиковые годы промысла криля вылавливалось не более 1,5% его запасов в Мировом океане, ведь его общая биомасса превышает биомассу всего человечества.
«Ловля этого вида морских биоресурсов очень перспективна. Я считаю, что нужно серьезно увеличивать объемы вылова».

Василий Бойцов
— Для этого потребуется серьезно увеличивать рефрижераторный флот?

— Несомненно. Особенно учитывая тот факт, что суда рефрижераторного флота в России по большей части близки к выработке своего запаса прочности. Их средний возраст превышает 30 лет, поэтому идет активное списание. К 2025 году количество рефрижераторных судов сократится на 400 единиц, то есть более чем на треть.

Надо строить новые суда, и делать их современными, с учетом новых реалий. Например, с более гибкой загрузкой рефрижераторных мощностей: часть продукции может размещаться непосредственно в трюмах, а часть — в виде рефрижераторных контейнеров — на палубе. Варьируя рефрижераторную и контейнерную загрузку можно использовать судно более эффективно, под разные задачи.

Имеет смысл также установить на эти суда грузовые механизмы, чтобы команды могли самостоятельно принимать и выгружать грузы. При этом будут применяться более современные корпусные решения и более долговечные материалы. В итоге мы получим существенно сниженную стоимость эксплуатации, возможность маневра по видам грузов.
«Для увеличения экспедиционного лова нужны не только новые рефрижераторы, но и обновленная береговая инфраструктура и т. д. Это многофакторная проблема, мы готовы работать над ее комплексным решением».

Василий Бойцов
— Насколько реально компенсировать столь серьезную убыль в рефрижераторном флоте строительством новых судов?

— В среднем постройка одного судна такого типа занимает 3–4 года. На строительство более крупных судов (длиной более 120 метров) уйдет больше времени. Но самое главное — спроектировать эти суда. Необходимо 3–4 типовых проекта, по которым мы могли бы их строить. Это ускорит строительство, упростит и ускорит судоремонт. Считаю, что задача по восстановлению рефрижераторного флота при правильной организации процесса вполне осуществима.

— В конце декабря возобновил работу вошедший в ОСК завод «Красные баррикады». Как вы оцениваете его перспективы?

— Предприятие было долгое время законсервировано, сегодня оно снова в строю. Восстановлены коммуникации производственных помещений, обеспечены нормальные условия труда для рабочих. Теперь надо думать о перевооружении и модернизации завода. Сейчас на верфи трудятся более 200 человек, а до конца 2020 года планируем принять на работу порядка 600.

Принимая во внимание то, что завод имеет выгодное географическое положение (он стоит на правом берегу Волго-Каспийского канала у «нулевой отметки»), а также то, что его основная специализация — строительство технических средств для освоения морских нефтегазовых месторождений (в этой области сегодня идет поступательное развитие), можно заключить, что перспективы у предприятия неплохие.
До конца 2020 года Астраханский завод «Красные баррикады» планирует принять на работу более 600 человек.
— Как в целом идет формирование Астраханского кластера ОСК?

— Как раз 2019 год подвел черту под его формированием. Главная задача, которую ставит руководство ОСК перед руководством ЮЦСС (управляющей компании кластера) — внедрение принципа распределенной верфи с учетом тех активов, которые есть у него в управлении. Распределение задач между ними в соответствии с их технологической специализацией. Мы ожидаем хорошей, интересной загрузки: и новых проектов, и строительства сухогрузов и круизных судов класса река-море.

У «Лотоса» есть неплохие перспективы по строительству дноуглубительного флота. Потребность в этом типе судов в стране очень высокая. Объемы работ большие, судов не хватает.

На «Красных баррикадах» прежде строили морские нефтегазопромысловые сооружения. Они нужны и сегодня.
«Предприятия Астраханского кластера готовы взять на себя их строительство. Таким образом, мы вернем им ту специализацию, которая у них была изначально».

Василий Бойцов

Работа на экспорт

— Каковы экспортные перспективы ОСК?

— Мы обязаны наращивать экспорт, перед нами стоит такая задача. Пока преждевременно говорить о конкретике, но я надеюсь, что уже в 2020 году у нас появятся серьезные экспортные контракты, о которых я смогу рассказать. В первую очередь за границу мы планируем продавать высокотехнологичные суда. В «классическом» сегменте нам сложно конкурировать с зарубежными компаниями в основном из-за разницы в ценах. А вот в области высокотехнологичных судов мы, наверное, будем интересны нашим потенциальным партнерам.

Повторю, те рыболовецкие суда, которые мы строим сейчас, соответствуют лучшим международным образцам. Кроме того, они, как правило, имеют ледовый класс выше, что позволяет вести промысел в более северных широтах длительное время.

В мире еще остаются страны, где рыбная ловля осуществляется достаточно архаичными способами. Традиционно рыбаки живут в прибрежных деревнях и городах, часто используют изношенные примитивные суда, а пойманную рыбу продают свежей. Ту, которую не успели доставить на рынок в короткие сроки, приходится выбрасывать, поскольку ни хранить ее, ни перерабатывать на своих судах они возможности не имеют. При этом в двухсотмильной зоне этих побережий имеются значительные морские биоресурсы.

Существует большая вероятность, что в ближайшее время в этих странах в корне поменяется стратегия рыбного промысла. Мы же со своей стороны готовы строить суда на условиях, приемлемых для иностранных заказчиков. Например, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нашим заказчиками могут быть компании из стран Южной Америки, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточная Азия и т.д. Пользуясь случаем, приглашаю все заинтересованные стороны к сотрудничеству.

Инновации в судостроении

— Какие инновации позволят корпорации повысить эффективность и производительность труда?

— У ОСК есть программа инновационного развития, которую мы недавно защитили в Минэкономразвития. Эффективность и производительность труда мы рассчитываем повысить в первую очередь за счет оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения предприятий. Например, за счет внедрения современных поточных линий и обрабатывающих центров. Это обеспечит более высокий уровень автоматизации производственных процессов и сократит долю ручных операций при изготовлении деталей кораблей и судов.

2020 год будет для нас годом формирования новых центров компетенции в тех отраслях судостроения, где мы видим хорошие перспективы. Это системы судовождения, управления, навигации, создание беспилотных судов, пропульсивных систем, и современных материалов отделки внутренних помещений, насыщение внутренних помещений различными инновационными механизмами.
«Мы будем действовать в этих направлениях и видим здесь хороший экспортный потенциал».

Василий Бойцов
ОСК делает также ставку на внедрение принципов производственной системы или, другими словами, бережливого производства. Это позволит повысить добавленную стоимость, т. е. ценность для заказчика путем непрерывного совершенствования бизнес-процессов и устранения потерь на всех этапах жизненного цикла продукции, включая разработку и проектирование, подготовку производства, само производство, проведение испытаний, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию.

В качестве примера здесь можно привести проект увеличения пропускной способности строительства сухогрузов в Нижнем Новгороде. Там был реализован пилотный проект «Оптимизация судостроительного потока», который позволит снизить время строительства сухогрузного теплохода проекта RSD59 с 9 до 8 месяцев. Благодаря этому выросла пропускная способность судостроительного потока с 7 до 11 судов в год и снижено незавершенное производство в потоке с 14.200 до 10.400 тонн.

На некоторых предприятиях ОСК оптимизация предполагает также сокращение территории, перенос и концентрацию технологических переделов на меньших площадях. Все вышеперечисленное позволит увеличить фондоотдачу, сократить накладные расходы, а значит, снизить себестоимость продукции.
Внедрение цифровых технологий позволит ОСК на 10–15% снизить затраты на создание кораблей.
— Как идет внедрение цифровых технологий на предприятиях ОСК?

— Мы сформировали документ, который называется «Комплексная концепция цифровой трансформации». В соответствии с ним цифровая трансформация будет запущена на всех наших предприятиях.

Специалисты подсчитали, что внедрение цифровых технологий позволит снизить затраты на создание кораблей на 10–15%. Параллельно мы экономим и средства заказчиков. Создаем технологическую основу для контрактов жизненного цикла.

К примеру, введение телематических систем позволит дистанционно отслеживать состояние всех агрегатов судна. И его ремонт можно будет осуществлять именно тогда, когда он действительно необходим, а не по моточасам.

При закладывании конструктивных решений мы также учитываем, чтобы последующая утилизация судов была экологически безопасной и экономически оправданной. То есть после окончания срока эксплуатации владелец получает хорошую остаточную стоимость судна. Это важно, это тоже бизнес.

Отмечу, что около 20% выручки ОСК тратит на научно-исследовательские работы. Это достаточно высокий процент, если сравнивать с общемировыми показателями.



Беседовал Алексей Полубота

Иллюстрации Александра Чикина, Степана Яцко, Андрея Ивашина, Александра Куликова и пресс-службы ОСК
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