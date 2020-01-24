Покоряя Мировой океан

— Мы обязаны наращивать экспорт, перед нами стоит такая задача. Пока преждевременно говорить о конкретике, но я надеюсь, что уже в 2020 году у нас появятся серьезные экспортные контракты, о которых я смогу рассказать. В первую очередь за границу мы планируем продавать высокотехнологичные суда. В «классическом» сегменте нам сложно конкурировать с зарубежными компаниями в основном из-за разницы в ценах. А вот в области высокотехнологичных судов мы, наверное, будем интересны нашим потенциальным партнерам.Повторю, те рыболовецкие суда, которые мы строим сейчас,. Кроме того, они, как правило, имеют ледовый класс выше, что позволяет вести промысел в более северных широтах длительное время.В мире еще остаются страны, где рыбная ловля осуществляется достаточно архаичными способами. Традиционно рыбаки живут в прибрежных деревнях и городах, часто используют изношенные примитивные суда, а пойманную рыбу продают свежей. Ту, которую не успели доставить на рынок в короткие сроки, приходится выбрасывать, поскольку ни хранить ее, ни перерабатывать на своих судах они возможности не имеют. При этом в двухсотмильной зоне этих побережий имеются значительные морские биоресурсы.Существует большая вероятность, что в ближайшее время в этих странах в корне поменяется стратегия рыбного промысла. Мы же со своей стороны готовы строить суда на условиях, приемлемых для иностранных заказчиков. Например, в рамках национального проекта. Нашим заказчиками могут быть компании из стран Южной Америки, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточная Азия и т.д. Пользуясь случаем, приглашаю все заинтересованные стороны к сотрудничеству.