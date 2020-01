Нетаньяху назвал прекрасной встречу с Путиным

Иерусалим, 23 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекрасной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, который в четверг посетил Иерусалим с рабочим визитом.

PM: "We have just concluded an excellent working meeting between President Putin and myself. At its conclusion, President Putin asked to bring in Yaffa, Naama Issachar's mother. This was a very moving meeting. I am very grateful to you for this gesture, my friend the President." pic.twitter.com/p4ZzxtKuKO