Нетаньяху назвал прекрасной встречу с Путиным

Иерусалим, 23 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал прекрасной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, который в четверг посетил Иерусалим с рабочим визитом.

«Мы только что завершили прекрасную встречу с президентом Путиным. В завершении переговоров он попросил встречи с Яффой — матерью Наамы Иссахар. Это была трогательная беседа. Я крайне благодарен вам за этот жест, мой друг президент», — пишет Нетаньяху в Twitter.

PM: "We have just concluded an excellent working meeting between President Putin and myself. At its conclusion, President Putin asked to bring in Yaffa, Naama Issachar's mother. This was a very moving meeting. I am very grateful to you for this gesture, my friend the President." pic.twitter.com/p4ZzxtKuKO — PM of Israel (@IsraeliPM) 23 января 2020 г.

Он также процитировал Путина, который пообещал учесть просьбу Яффы Иссахар при принятии решения о помиловании Наамы. Мать девушки в свою очередь поблагодарила российского лидера за то, что он лично с ней встретился. Она заявила, что ее успокаивает тот факт, что Путин является «другом Израиля и нашего премьер-министра».

25-летняя Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. При себе у нее было 9,5 грамма гашиша. 11 октября Химкинский суд признал гражданку Израиля виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 года в колонии общего режима.

В четверг, 23 января, Путин посетил Израиль с рабочим визитом. Поездка российского лидера приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим» и Дню памяти жертв Холокоста. Глава государства встретился с Нетаньяху и вместе с ним открыл памятник героям блокадного Ленинграда — бронзовую стелу, которая была установлена в Иерусалиме по инициативе местных жителей.