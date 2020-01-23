РФ предложит ПАСЕ декларацию, осуждающую попытки пересмотра истории Второй мировой

Москва, 23 января. Делегация России на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) представит проект декларации, которая осуждает разрушение памятников советским солдатам и попытки пересмотра истории Второй мировой войны. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 27-31 января в Страсбурге. По словам Толстого, российская сторона предложит европейским парламентариям принять документ, в котором, помимо прочего, осуждаются попытки поставить под сомнение тот факт, что Вторую мировую войну выиграл Советский Союз вместе с союзниками.

Вице-спикер Госдумы надеется, что проект декларации «будет в общей канве политической дискуссии» во время заседаний ассамблеи.

Кроме того, российская делегация поставит вопрос о нарушении Украиной прав населения на обучение на русском языке. Речь идет о законе о полном среднем образовании, который предполагает постепенный перевод школ на украинский язык. МИД РФ подчеркивал, что Киев продолжает идти по пути ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств.

«20 миллионов наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке», — заключил Толстой.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не обязана никому ничего доказывать для того, чтобы за рубежом приняли правду о Второй мировой войне, однако должна противопоставить попыткам Запада переписать историю.

К примеру, власти Польши не единожды предпринимали попытки уменьшить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. Варшава старается политизировать историю, подгоняя ее под современную политическую конъюнктуру.

Недавно Минобороны РФ рассекретило документы, раскрывающие детали освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. Руководство Польши посчитало их попыткой якобы «переписать историю».