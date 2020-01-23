Вышинский надеется, что действия делегации РФ в ПАСЕ помогут Sputnik Эстония

Москва, 23 января. МИА «Россия Сегодня» надеется на активность российской делегации в ПАСЕ в деле о конфликте вокруг Sputnik Эстония, максимально позитивный исход — исправление Таллином своей ошибки и торжество здравого смысла. Об этом рассказал в четверг журналистам член СПЧ Кирилл Вышинский.

«У нас много надежд на то, что наши усилия дадут определенную реакцию. Одна из этих надежд связана с активностью нашей парламентской делегации в ПАСЕ», — отметил Вышинский.

По словам журналиста, положительный исход вокруг ситуации с эстонским Sputnik — это возвращение здравого смысла в действия эстонских властей, передает РИА Новости.

Вышинский указал на то, что едва ли приходится рассчитывать на извинения со стороны Таллина, хотя «имеем дело с людьми, которые говорят, что они цивилизованные».

«Нас больше всего волнует, чтобы была исправлена ошибка, чтобы было торжество здравого смысла», — резюмировал он.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и пограничной охраны прибалтийской республики угрозы возбуждения в отношении них уголовных дел, если они до 1 января наступившего года не прекратят сотрудничество с головной организацией​​​. В первый день текущего месяца стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме. В качестве доводов соответствующих действий называются рестрикции, введенные Европейским союзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.