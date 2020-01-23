Лавров не сдержал слез на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле

Иерусалим, 23 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не смог сдержать слез во время церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда в Иерусалиме. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выложил видеозапись, на которой видно, как глава российской дипломатии протирает глаза.

«Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады», — пишет он в Twitter.

Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады pic.twitter.com/iVWMNo0N6e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2020 г.

Напомним, что в четверг президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров посетили Иерусалим, где состоялась церемония открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

С инициативой установить памятник выступили живущие в Израиле блокадники, которых в стране насчитывается примерно 1,5 тысячи человек. Петербургские власти идею поддержали, а иерусалимские — определились с местом в парке Сакер, рядом с парламентом и президентским дворцом.

Путин также встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и провел беседу с Яффой Иссахар — матерью израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков. Путин пообещал подумать о помиловании девушку и заверил ее мать, что «все будет хорошо».