Эксперт Васильев заявил об ограниченности внешнеполитического арсенала США

Москва, 23 января. Последние действия США в отношении Ирака и Ближнего Востока в целом говорят об ограниченности внешнеполитического арсенала Вашингтона. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он обратил внимание на то, что администрация действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа использует на Ближнем Востоке абсолютно обычный для современной американской внешней политики подход, добиваясь от государств региона финансирования.

«Администрация Трампа считает, что иракцы должны заплатить за вывод американских войск и построенную ими инфраструктуру, то есть каким-то образом компенсировать их пребывание на территории своей страны», — объяснил Васильев ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в этой ситуации Вашингтон поступает так же, как в отношении европейских и азиатских союзников. В качестве одного из примеров Васильев вспомнил Южную Корею, где американцам удалось продавить принцип 90% финансирования Сеулом своего военного контингента.

И хотя со стороны американский подход выглядит абсурдно, он продолжает быть эффективным. С учетом того, что США ведут торгово-экономические войны со всеми мировыми государствами, иракское правительство не хочет, чтобы против него были введены международные санкции, особенно видя, как этот инструмент сказывается на экономике соседнего Ирана.

Односторонняя санкционная и силовая политика, продвигаемая Трампом, снова возымела определенный эффект на Ближнем Востоке — со стороны Ирака, экономика которого «чрезвычайно уязвима к американскому давлению», звучит примирительная риторика. Иракцы смотрят на пример Ирана и боятся, что экономическое давление США дестабилизирует ситуацию в стране.

«Подобного рода примирительные заявления со стороны Ирака направлены на то, чтобы не обострять отношения с США и избежать экономических санкций, которыми постоянно угрожают Штаты», — рассказал эксперт.

Васильев отметил, что методы США по-прежнему действуют на другие государства, поэтому Ирак, как и другие страны, неоднократно будет думать о последствиях, прежде чем проведет линию, которая входит в противоречия с американской внешней политикой, поскольку Вашингтон от санкционных угроз сегодня быстро переходит к конкретным действиям.

Напомним, требование об уходе американских военных к парламенту Ирака лично выдвинул действующий премьер республики Адель Абдель Махди после того, как США на территории государства уничтожили командующего Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Нападение на иранского военачальника Багдад расценил как нарушение условий размещения американских сил. Депутаты проголосовали за вывод американских войск с территории страны.

Однако Трамп отказался выполнять требование ближневосточного государства, заявив, что Вашингтон вправе требовать от него компенсацию за постройку военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода войск. Кроме того, он пригрозил Ираку «беспрецедентными санкциями». Газета The Wall Street Journal сообщила, что Америка лишит Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, что приведет к финансовому кризису в стране, передает «Газета.ru».