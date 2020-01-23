Литовкин объяснил, зачем в российскую СПРН внедряется искусственный интеллект

Военный эксперт Владимир Литовкин уверен, что с ракетными атаками в будущем сможет справиться только искусственный интеллект.

Ранее генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев в интервью ТАСС сообщил, что до конца 2020 года сотрудники его компании подготовят масштабный проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Так, в электронику радаров РЛС будут включены элементы искусственного интеллекта.

«Мы ведем проект по построению логики модернизации существующих станций. Этот проект будет завершен в 2020 году, и мы перейдем к этапу опытно-конструкторской работы по формированию доказательной базы, формированию технических решений по модернизации каждой отдельной станции», — сказал представитель «РТИ».

Для всех российских РЛС будет подготовлен индивидуальный план модернизации. Ряд аналоговых станций, построенных на принципах 15-20-летней давности, будет полностью переведен на цифру. Их характеристики будут подняты при помощи использования «вычислительных мощностей типа ЦОД (центр обработки данных), искусственного интеллекта и анализа Big Data.

Комментируя инициативу, военный аналитик ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что постоянная доработка российской системы предупреждения о ракетном нападении необходима в связи с постоянно модернизируемыми комплексами нападения вероятного противника.

«Атакующее вооружение постоянно модернизируется — становится быстрее и мощнее. Соответственно, должны постоянно совершенствоваться и средства обнаружения пуска ракет, сопровождения целей и защиты от ракетного нападения тоже. Поэтому искусственный интеллект и вводится, хотя все равно будет работать только под руководством человека по программам, созданным человеком. Только в этом случае система СПРН будет работать намного быстрее, чем обычный оператор. Так что внедрение ИИ стало скорее необходимостью. Сегодня получается многообразие целей, которые могут обнаруживать СПРН. Тут речь идет не только о межконтинентальных баллистических ракетах, но и о крылатых ракетах, гиперзвуковых ракетах и т. д. Трудно перечислить все виды средств нападения, которые должны обнаруживать и перехватывать системы предупреждения. Для этого нужны дополнительные алгоритмы работы, чем и будет заниматься ИИ, внесенный в программное обеспечение наших оборонительных средств», — пояснил Литовкин.

Действительно, машинное обучение позволяет существенно ускорить определение характеристик и типа запущенных в сторону России объектов, направление их полета и скорость. Помимо этого, все станции станут частью единой информационной системы, которая и будет передавать необходимую информацию для принятия решений.

«Конечно, риск выхода ИИ из-под контроля сохраняется, но управлять им все же будет человек, причем не один, а целая группа операторов. Это говорит о том, что риск будет максимально сведен к минимуму», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, российская система предупреждения о ракетном нападении создана для того, чтобы сигнализировать властям об атаках на пункты государственного и военного управления страны. Она передает полученную информацию системе противоракетной обороны Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства.

В состав системы входят два эшелона — наземный и космический. Наземный сегодня состоит по большей части из радиолокационных станций семейства «Воронеж», которые могут обнаруживать баллистические ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров.