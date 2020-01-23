Шокирующие кадры войны в Донбассе показали на телеканале «Звезда»

Москва, 23 января. Жители Донбасса рассказали шокирующие истории о бесчинствах украинской армии в фильме российского кинодокументалиста Сергея Головченко. Он продемонстрировал кадры из киноленты в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Головченко снимал фильм «Война в Донбассе. Дневник» во время активных боевых действий в 2015 году.

Один из героев фильма директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском рассказал, как украинские военные уговаривали жителей покидать свои дома, говоря, что в противном случае все будут убиты.

«Приходил медбрат и говорил — садитесь все в машину и уезжайте. Вот будет бойня, и вы все погибнете. Но мы все равно оставались», — поделилась участница тех событий.

Угроза смерти не испугала людей, и они остались в своем поселке, но были вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах, оборудованных еще в 60-х годах.

Но были и тех, кто не выдержал психологического давления и покидал родные места на машинах. Многих из них были убиты по дороге из зоны боевых действий. На кадрах фильма бывший премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики показал места, где находились груды обгоревшего транспорта.

«Здесь было больше 20 погибших. Здесь была одна семья в полном составе. Здесь все были расстреляны», — рассказал Геннадий Цыпкалов.

Ранее ФАН сообщал, что два населенных пункта на территории ДНР были обстреляны крупнокалиберной артиллерией украинских военных.