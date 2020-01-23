Жена Ходорковского не смогла доказать американскому суду, что она не «проститутка»

Жена беглого олигарха Михаила Ходорковского проиграла в США иск о клевете к авторам театральной пьесы о себе и своем муже. Инна Ходорковская потерпела поражение в американском суде, куда она подала иск о клевете против автора пьесы «Клептократия» Кеннета Лина и режиссера спектакля Жаклин Гэй. Ходорковская утверждала, что авторы спектакля выставили ее «проституткой и убийцей», и требовала от ответчиков 75 тысяч долларов, а также компенсацию судебных издержек. Суд полностью отклонил иск, а дело решено закрыть.

Спектакль по пьесе «Клептократия», который шел на одной из сцен Вашингтона, рассказывает о карьере и уголовном деле в России Михаила Ходорковского. Олигарх и его супруга выставлены в пьесе действительно не в лучшем свете: Инна нашептывает мужу подлые советы, а тот откровенно грабит Россию, пытаясь на корню продать Родину западным покупателям, которые тоже представлены вполне омерзительными личностями. О художественных достоинствах произведения можно спорить (критики были не в восторге и утверждали, что на Бродвее пьесу, скорее всего, освистали бы). Но факт остается фактом — американский суд встал на защиту свободы слова в соответствии с первой поправкой к американской конституции.

Писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков с иронией отреагировал на обиду и последовавшие вслед за этим судебные тяжбы жены Ходорковского, выставленной авторами пьесы «проституткой и убийцей».

«С моей точки зрения, речь в данном случае в первую очередь о том, что даже американский суд, настроенный резко русофобски, ничего против нас извлечь не смог. Если там честный судья, он отказывается признавать «политическую окраску» какой-то пьесы. Если вы уголовник, — вы уголовник и для американского суда. Если вы вор, — то и для американцев вы вор, что уж тут поделаешь! И никакие дурацкие пьесы к этому отношения не имеют».

Так что жене Ходорковского придется просто смириться с тем, что ее могут выставить в пьесе в образе распутной женщины и пособницы убийцы, считает собеседник ФАН.

«Добро пожаловать в мир искусства! Творцу (автору пьесы) на самом деле виднее. Вы же все эти идеи защищаете, любите и приголубливаете всякие «Гоголь-центры» и так далее. Творец так видит! Видит вас проституткой — будете проституткой, какие проблемы? Ну, подала в суд, а суд считает иначе», — с иронией резюмировал Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Фиаско в ЕСПЧ

Так что «театральный роман» Ходорковского закончился фиаско. Впрочем, театральные неудачи у Ходорковского в последнее время не единственные. Недавно он потерпел чувствительное поражение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. ЕСПЧ отказался присудить Михаилу Ходорковскому и его подельнику Платону Лебедеву компенсацию за второе уголовное дело ЮКОСа о многомиллиардных кражах нефти. Суд отказался признать уголовное дело политически мотивированным, хотя частично признал наказание Ходорковского и Лебедева незаслуженным.

Отказ Страсбурга признать дело политическим не позволит Ходорковскому и Ко, используя ЕСПЧ в качестве средства вымогательства, истребовать с России компенсацию. Кстати, рассмотрение этой жалобы заняло у ЕСПЧ более 12 лет, и, наконец, завершилось не в пользу олигарха.

Теперь Ходорковский делает хорошую мину при плохой игре, уверяя, что суд в Страсбурге якобы полностью подтвердил его позицию. Тем не менее адвокаты Ходорковского не исключают, что он попытается обжаловать вердикт ЕСПЧ (хотя, если он всем доволен, что тут обжаловать?). Отметим, ранее ЕСПЧ уже дважды отказывался признавать дело Ходорковского политическим мотивированным.

Грязные дела Ходорковского

Впрочем, «театральные страдания» и очередной отказ ЕСПЧ в незаконных притязаниях — это мелочи по сравнению с другими грязными делами Ходорковского. За этим персонажем еще с 1990-х тянется шлейф преступлений. И не только тех, за которые он уже отсидел десять лет.

Это и организация убийства мэра Нефтюганска, за которое Ходорковский заочно арестован в России. Это и фактическая отправка на смерть российских журналистов в Центральноафриканскую Республику, где Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли по вине Ходорковского. Это и оплата провокационной деятельности российской «пятой колонны», поскольку Ходорковский через свои фонды фактически пытается организовать в России майдан. Это и пособничество терроризму через прямое и косвенное финансирование таких либеральных, а по сути — антироссийских изданий, как «Новая газета».

Но как веревочке ни виться, конец неизбежен — где бы ни прятался беглый олигарх, все его путешествия закончатся на скамье подсудимых в России.