Иерусалим, 23 января. Президент РФ Владимир Путин считает справедливым гнев в отношении нацистов в связи с их деяниями во время Второй мировой войны.

Российский лидер прибыл в четверг в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Глава государства во время поездки присутствовал на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

Президент напомнил, что 27 января 1944 года была полностью снята блокада города. Таким образом, по его словам, завершилась одна из наиболее героических и драматических страниц в истории Второй мировой войны.

Путин подчеркнул, что в истории немало примеров стойкости и жертвенных подвигов, однако блокаду Ленинграда и Холокост, по его мнению, нельзя сравнить ни с чем.

«Наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами, о блокаде Ленинграда и окрестных поселков, о примерной самоотверженности их жителей и защитников знает весь мир», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что никакие кинохроники, дневники и документы не могут передать, с чем на самом деле в то время столкнулись люди и какие испытания они вынесли.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. За почти 900 дней в осажденном городе погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей — историки по-прежнему не могут прийти к точным данным. Некоторые ленинградцы погибли под огнем врага, другие скончались от голода. Единственным путем, по которому в Ленинград доставлялось продовольствие, была «Дорога жизни».

В минувшую субботу президент РФ в День прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. По пути к памятнику Путин возложил цветы у одной из могил — там покоится его брат, умерший еще ребенком в блокадном городе.

Ранее во время поездки в Израиль российский лидер призвал не повторять ошибок прошлого и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, от кого бы они ни исходили.