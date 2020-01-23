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Депутат Земцов написал генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело против Урганта

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Депутат Земцов написал генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело против Урганта

Москва, 23 января. Депутат Государственной думы России Николай Земцов предложил возбудить уголовное дело против телеведущего Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих.

Скандал разгорелся после выхода в эфир выпуска «Вечернего Урганта» от 7 января. В эфире показали коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, сообщил «Царьград». На кадре звезда Голливуда изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Квентина Тарантино, Никиты Михалкова и Стивена Спилберга. Кроме того, активистов возмутило сравнение Христа с поросенком, которое позволил себе актер Жерар Депардье, ставший гостем шоу.

Парламентарий обратил внимание на то, что выпуск был показан в Рождество, что свидетельствует, по его мнению, о «преднамеренности и умышленности подобных действий», сообщил «Ридус».

«7 января в рамках транслирующейся по телевидению передачи «Вечерний Ургант» изощренно-издевательски и пейоративно пародировалась икона со сценой Рождества Иисуса Христа. Такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и человеческое достоинство верующих христиан», — написал Земцов в Facebook.

Депутат уверен, что причастные к акции выразили явное неуважение к обществу. Он также призвал вынести создателям ток-шоу предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Депутат Земцов написал генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело против Урганта

Земцов также сообщил, что направил генеральному прокурору России Игорю Краснову запрос с просьбой о возбуждении уголовного дела против Урганта.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в интервью Kp.ru подчеркнула, что ей неприятны шутки о вере, но, по ее мнению, заводить уголовное дело за это не стоит.

«Не надо брать на себя роль инквизиции. Это плохой способ делать себе пиар — пытаться покарать других», — сказала парламентарий.

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