Военкор Коц рассказал, куда делись «похищенные» с украинских катеров унитазы

Киев, 23 января. В Сети появилось видео, где украинский моряк рассказывает, куда делась «похищенная» сантехника с катеров, в краже которых Киев ранее обвинил Россию. Видео в Telegram-канале Kotsnews опубликовал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Ранее это же видео появилось на на YouТube-канале «Миша из Канады». В ролике некий украинский моряк в разговоре с «дядей Мишей» рассказал правду о том, куда делась якобы похищенная с украинских судов сантехника.

«Там что-то перепутали, неправильно доложили», — объяснил собеседник «дяди Миши».

Автор видео говорит за кадром: «Короче, унитазы никто не крал, но у нас это все уже выпустили в массы и надо дальше играть».

Коц уточнил, что «унитазы с украинских катеров нашлись».

«Это очень смешно», — написал он.

Он объяснил, что «все дело в неправильном докладе или ложной интерпретации. Журналист добавил, что когда командующий спросил, чего не хватает после осмотра, кто-то сказал, что есть проблема с унитазами. По данным издания «Царьград», военный при этом доложил в СМИ сразу, что их якобы вообще нет.

«И небольшая поломка превратилась в «украденные унитазы», — подчеркнул журналист и заметил, что он сам нечто подобное и предполагал. — Эксцесс испорченного унитаза (зачеркнуто) телефона».

Ранее Киев оценил сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях как минимум в 2,3 миллиона долларов. Командующий военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко остался недоволен состоянием катеров и заявил, что «россияне их угробили». По его словам, с кораблей будто бы «сняли не только оборудование, но даже плафоны, розетки и унитазы».