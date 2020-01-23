Мир в Сирии будет достигнут только при полном уничтожении террористов

Около 450 боевиков атаковали с двух направлений в Идлибской зоне деэскалации войска Сирийской арабской армии (САА). По информации Центра по примирению враждующих сторон, 22 января с наступлением темного времени суток на направлении населенного пункта Самка до 200 боевиков группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в России), при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» атаковали позиции правительственных войск. В результате террористами было захвачено два населенных пункта Хуайн-эль-Шааф и Самка.
В 21:00 на направлении Крати два отряда террористов общей численностью около 250 человек атаковали правительственные силы, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 километра и по фронту — до 2,5 километров при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков, боевой машины пехоты и двух «джихад-мобилей».
Правительственные войска Сирии из-за атак боевиков в Идлибе с 22 на 23 января потеряли до 40 человек убитыми и 80 ранеными. В ходе наступления незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийских правительственных войск уничтожено до 50 боевиков, до 90 получили ранения. Сирийские правительственные силы продолжают вести боевые действия в ответ на провокации радикалов.
Политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что, хотя союзники Сирии и предпринимают различные шаги для мирного урегулирования ситуации, полного разрешения конфликта в стране пока достигнуто не было. Боевики продолжают провокации.
«В данный момент ситуация вокруг Идлиба и 10–15% территорий, контролируемые радикальными силами, которые в первую очередь поддерживает Запад и Соединенные Штаты, остаются неразрешенными. Это несмотря на то, что работают уже многие инициативы по решению этих вопросов в международно-правовых рамках и действуют соглашения российской и турецкой сторон о мирном решении вопроса. Мы прекрасно помним совместное патрулирование. Безусловно, это не позволяет террористическим группировкам превратить Сирию в некий очаг возгорания полностью», — заметил Самонкин.
Проблема Идлиба, подчеркнул спикер, пока сохраняется. Она останется до тех пор, пока там полностью не будут разгромлены незаконные вооруженные формирования. До тех пор, уверен эксперт, невозможно переходить к мирному урегулированию.
«Переходить к каким-то политическим и экономическим процессам восстановления в Сирии возможно только при условии окончательного разгрома террористических группировок. В данной ситуации сирийская армия на любые провокации со стороны террористов будет отвечать абсолютно законно. То есть это будет необходимая мера, которую нужно поддержать странам астанинского формата. Решение вопроса по восстановлению Сирии возможно только тогда, когда вопрос вокруг террористической угрозы будет окончательно разрешен», — добавил собеседник агентства.
Договориться с радикально настроенными элементами, считает Самонкин, невозможно. Оппозицией силы, провоцирующие официальный Дамаск, также назвать нельзя.
«Действия радикалов показывают, что это не оппозиция, а террористические группировки. То есть, это не та сторона, с которой можно вести какие-то переговоры по урегулированию, как об этом постоянно говорит Запад, особенно США. Это, по сути, отмороженные радикальные элементы, которые и дальше хотят терроризировать Сирию Необходимо поддержать эту позицию.
Пока, к сожалению, этот очаг нестабильности существует. Но здесь, мне кажется, что ситуацию необходимо решать с помощью военной операции для окончательной ликвидации террористических группировок. Иначе так и будут эти бесконечные провокации в отношении мирных жителей, в отношении Дамаска», — заявил политолог.