Около 450 боевиков атаковали с двух направлений в Идлибской зоне деэскалации войска Сирийской арабской армии (САА). По информации Центра по примирению враждующих сторон, 22 января с наступлением темного времени суток на направлении населенного пункта Самка до 200 боевиков группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в России), при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» атаковали позиции правительственных войск. В результате террористами было захвачено два населенных пункта Хуайн-эль-Шааф и Самка.

В 21:00 на направлении Крати два отряда террористов общей численностью около 250 человек атаковали правительственные силы, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 километра и по фронту — до 2,5 километров при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков, боевой машины пехоты и двух «джихад-мобилей».

Правительственные войска Сирии из-за атак боевиков в Идлибе с 22 на 23 января потеряли до 40 человек убитыми и 80 ранеными. В ходе наступления незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийских правительственных войск уничтожено до 50 боевиков, до 90 получили ранения. Сирийские правительственные силы продолжают вести боевые действия в ответ на провокации радикалов.