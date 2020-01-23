Казань как город-оборотень: репортаж корреспондента ФАН из столицы Татарстана

Федеральное агентство новостей рассказывает о жизни в крупнейших российских городах, переменах, происходящих в них, а также о людях, их населяющих. Сегодня речь пойдет о Казани — столице Татарстана, куда на днях прилетел корреспондент ФАН.

Нужно сразу оговориться — будучи коренным петербуржцем и имея немалый опыт поездок по миру, я почти не был в российских городах. И даже за 40 с лишним лет жизни ни разу не видел Волгу. Так сложилось. Поэтому перед поездкой мне представлялось, что Казань — это где-то далеко от Питера, и добираться туда придется долго и трудно, чуть ли не на перекладных. Как выяснилось, я сильно ошибался — лететь в столицу Татарстана всего полтора часа на самолете, которые пролетают незаметно.

Казанский аэропорт показался мне маленьким и каким-то неказистым. Даже багажный транспортер там было всего один — на все прибывающие рейсы. Зато тут явно не перепутаешь, где получать свой чемодан, подумалось мне. В ожидании багажа я изучил местную туристическую карту города и огорчился еще больше: на карте он оказался маленьким — всего в полтора десятка кварталов.

«Что я буду делать в этой деревне почти целую неделю?» — невольно задался я вопросом.

Поездка в такси только укрепила мой пессимизм. В три часа ночи лежащая под тающим снегом и дождем и абсолютно, пронзительно пустая столица Татарстана выглядела не самым веселым местом. Разговор с таксистом усилил общий негатив.

«Как у вас тут люди-то живут?» — зевая от недосыпа, поинтересовался я.

«Как живут — как живут… Как везде в России — трудно. Власти только и делают, что воруют. Тырят из бюджета, что плохо лежит, а народу на жратву не хватает», — поделился в ответ водила.

«Так, вроде, дороги-то у вас неплохие, как я посмотрю?» — спросил я, глядя на трассу впереди.

«Да, дороги-то нормальные, каждый год их делают — ни дырок, ни ям. Но власти все равно воруют, пилят бюджеты», — гнул свою линию таксист.

«А домов в городе ветхих много?» — зашел я с другой стороны.

«Нет, аварийных почти нет. Все старые дома восстановили, покрасили, кое-где новых настроили… Но все равно ведь воруют, гады, я прямо чувствую!» — сообщил водитель.

Далее по ходу беседы выяснилось, что коммунальных аварий в городе почти не бывает, а убираются в Казани довольно быстро и аккуратно.

«Но ведь воруют власти, во-ру-ют, я вам говорю! — настаивал таксист. — А еще татары местные — злые, как черти!»

«В каком смысле — злые?» — удивился я.

«Да вот так — злые, и все. Дорогу у них спросишь на улице — никогда не подскажут. Или гаишники — если остановят тебя, то без штрафа точно не отпустят. Умрут, но придумают, за что с тебя деньги стрясти», — пожаловался собеседник.

В половину четвертого утра мы, наконец, въехали в центр города, и я совсем загрустил: неделю жить среди злых и мрачных людей мне совсем не улыбалось. Моя гостиница, которая на фотографии смотрелась почти «Шератоном», показалась мне маленькой и захолустной. В ванной не было туалетной бумаги, раковина откровенно подтекала и так далее. Заодно местный агрегатор такси прислал мне чек за поездку с суммой, которая была в десять раз меньше той, что я заплатил водиле-социофобу.

«Ага-ага, злые. И обманывают», — подумал я и под утро заснул тревожным сном командировочного, предчувствуя недоброе.

Первый же день пребывания кардинально изменил мои впечатления от Казани, как, впрочем, и все последующие. На поверку столица Татарстана оказалась современным, динамичным и довольно большим городом (как выяснилось, в карте на аэровокзале был изображен только его центр). Городом, в котором тщательно и незаметно убирают улицы, чтят свою историю и бережно относятся к ее памятникам. В котором новенький общественный транспорт ходит четко по расписанию, а на каждой остановке висит электронное табло с расписанием ближайших рейсов.

Казань оказалась городом, в котором давно и бесповоротно изгнали с улиц маршрутки, а парки и бульвары обустраивают в строгом соответствии с пожеланиями горожан. При этом на улицах татарстанской столицы невозможно встретить ни пьяниц, ни хулиганов — ни днем, ни, что характерно, ночью. Еще и потому, что все мало-мальски темные углы и дворы Казани увешаны камерами наблюдения.

Но главное, что поразило меня, — то, с каким фанатичным упорством в Казани привыкли работать. Многие горожане выходят на службу даже в субботу и не видят в этом ничего необычного. При этом здесь очень чтят предыдущего президента Минтимера Шаймиева, который выступает «консультантом власти», местным аналогом автора «сингапурского чуда» Ли Куан Ю. И ничуть не меньше уважают его преемника — действующего президента Рустама Минниханова.

Весь город знает, что каждое утро ровно в шесть утра Минниханов делает из окна своего рабочего кабинета фото площади Свободы, лежащей внизу, и размещает его в своем Instagram. Тем самым он дает понять своим подчиненным и тысячам простых горожан — рабочий день начался. Он делает это шесть раз в неделю — кроме воскресенья.

Последствия этого упорства и трудолюбия видны невооруженным глазом, в том числе миллионам туристов, которые ежегодно посещают Казань. Это любовно отреставрированные и подсвеченные фасады домов, вылизанные улицы, нарядные магазины и моллы, суперсовременные парки и скверы и так далее. А еще — десятки креативных пространств, коворкингов и арт-галерей, а также полностью переделанные Дома культуры, напичканные бесплатными интернет-комнатами, кинозалами с Dolby Digital и прочими мультимедиа-прелестями.

В моих глазах Казань оказалась городом-оборотнем, не спешащим сразу открывать свою истинную сущность приезжему. Тем не менее, прочувствовав его ритм и узнав его прелести, многим из приезжающих в столицу Татарстана потом нестерпимо хочется вернуться и попробовать все это еще раз. По статистике местного Центра развития туризма, около 40% гостей, однажды приехавших в этот город, возвращаются сюда повторно. А каждый пятый — еще и не раз.

И, да, мне как корреспонденту ФАН пришлось стать жертвой татарстанского трудолюбия и перфекционизма. Местные пресс-службы, узнав о моем приезде, максимально напичкали расписание командировки различными встречами, конференциями и выездами в поля. В итоге возникло ощущение, что я попал внутрь стиральной машинки, включенной на полные обороты. В течение нескольких дней передо мной постоянно сменялись лица местных чиновников, журналистов, блогеров, опять чиновников, активистов, коммунальщиков, экологов, архитекторов и так далее и тому подобное.

В иные дни общаться и усваивать новую информацию о городе приходилось столько, что по возвращении вечером в гостиницу я не мог вспомнить номер своей комнаты. И по несколько минут уныло стоял возле стойки ресепшн под взглядом портье, тупо уставившись в одну точку. Тем не менее, я все-таки выжил в казанской «информационной мясорубке». А заодно всего за несколько дней узнал о столице Татарстана больше, чем многие ее жители. Результаты своего «погружения в Казань» я представлю читателям ФАН в ближайшие дни.