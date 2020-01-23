Комбат ДНР рассказал, как люди седьмой год выживают под обстрелами ВСУ

Донецк, 23 января. Жертвами украинских силовиков в Зайцево (поселок частично находится в ДНР) стали уже более 90 человек. Об этом рассказал командир батальона «Ангел» армии ДНР Алексей Смирнов.

«В таких поселках, как Зайцево, Коминтерново, люди живут только благодаря случаю. Утром просыпаешься — кого-то убило, ранило, у соседей дом сгорел. А вы представляете, как здесь живут дети? 8-летний мальчик из Зайцево поседел после того, как ВСУ обстреляли Славянск из «Градов», — рассказал Смирнов агентству «Харьков».

По словам главы администрации Зайцево Ирины Дикун, западные СМИ, которые освещают ситуацию на Украине, практически никогда здесь не показываются. Исключением стал визит группы канадских журналистов с телеканала CBC. При этом, передавая свидетельства очевидцев, канадцы не упустили случая сообщить о «российской поддержке сепаратистов» и Boeing-777, который якобы был «сбит российской ракетой», хотя никаких доказательств этому нет.

Дикун отметила, что «на Западе не понимают трагедии» Донбасса». Иностранные журналисты ограничиваются полученными в Киеве агитматериалами, совершенно не интересуясь реальным положением дел. В результате в их материалах фигурирует «бедная Украина» и нет ни слова про Донбасс, который уже седьмой год живет под обстрелами ВСУ. Глава Зайцево обратила внимание на то, что та часть поселка, которая находится на украинской территории — совершенно целая, тогда как во второй части, расположенной в ДНР, каждый второй дом пострадал от снарядов.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.