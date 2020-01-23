Воробей назвала неоднозначной шутку комика Долгополова про Иисуса

Москва, 23 января. Российская пародистка Елена Воробей прокомментировала скандал вокруг комика Александра Долгополова из-за шуток про Иисуса. Юмористка назвала неоднозначным поступок стендапера.

По словам Воробей, она не может ни осудить, ни поддержать Долгополова. Артистка считает, что комик поступил неоднозначно.

«Я не ханжа. Сама, например, без мата не могу. Но также нужно понимать, когда ты общаешься со зрителем, допускать такое нельзя, потому что ты оцениваешь уровень подготовки аудитории. Александр, скорее всего, прекрасно понимает, на какую аудиторию работает», ― добавила Воробей в комментарии teleprogramma.pro.

Она напомнила участь знаменитого режиссера Карло Пазолини, который был убит за свое творчество. Пародистка отметила, что любая вещь должна быть в меру, в том числе это касается и религиозных аспектов.

«Я против мерзости. Но если мне он не нравится, я просто не пойду на концерт этого человека. Поэтому это еще и вопрос самого восприятия. Вообще, такие шутки рассчитаны на очень необразованную аудиторию», – подытожила Воробей.

На петербургского комика Александра Долгополова подали заявление об оскорблении чувств верующих. Предположительно, заявление связано с шуткой об имени Иисуса, которому, по мнению комика, больше подошло бы имя Богдан.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику, а не жаловаться на «высказывания невежд». Парламентарий подчеркнула, что не поддерживает тех, кто оскорбляет православную веру, поскольку не понимает, зачем они это делают.