В ГД рассказали о возможности диагностировать китайский коронавирус за 2–4 часа

Москва, 23 января. Новый вид коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае, можно диагностировать за 2–4 часа. Для этого все лаборатории Роспотребнадзора обладают необходимым оборудованием, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает корреспондент ФАН.

Морозов подчеркнул, что Роспотребнадзор с первых дней появления вируса ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. Усилен санитарно-карантинный контроль, разработаны диагностические алгоритмы.

«Менее чем за семь дней нами разработаны средства для лабораторной диагностики этого нового патогена. И, что очень важно, диагностика возможна за 2–4 часа в экстренных ситуациях, что позволяет рано установить диагноз, рано выполнить разобщение больных и здоровых и назначить патогенетическую терапию, которая, уверен, будет отработан», — сообщил парламентарий.

Глава профильного комитета ГД также обратил внимание, что необходимое для диагностики нового вида коронавируса оборудование есть по всей России.

«Все лаборатории, относящиеся к Роспотребнадзору по всей России, обладают необходимым оборудованием, укомплектованы для диагностики по этому вопросу. Плюс созданы временные методические рекомендации Росздравнадзора по диагностике этого вируса», — констатировал Морозов.

Депутат также дал несколько важных рекомендаций россиянам. Во-первых, планировать свои поездки и посещение мест с большим скоплением людей — это рекомендуется при любой вирусной инфекции.