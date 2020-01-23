Москва, 23 января. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в форуме памяти Холокоста представляет собой политический демарш, обусловленный тем, что государство стало подвергаться критике западных стран за реабилитацию нацизма. Об этом заявил политолог Максим Жаров.

«Я думаю, что это политический демарш. И он связан с тем, что в последнее время Украина подвергается со стороны западных стран, ранее ее поддерживающих, критике за реабилитацию нацизма», — предположил он в эфире радио Sputnik.

В связи с этим Жаров вспомнил о последнем скандале, вызванном тем, что в Великобритании украинский трезубец, изображенный на гербе страны, внесли в список экстремистских символов. В Соединенном Королевстве при этом ничего возмутительного во включении символа в перечень не увидели.

По мнению политолога, решение Зеленского по форуму стало продолжением этого конфликта.

«Поэтому, думаю, Зеленский здесь играет ва-банк, видя позицию Польши, которая вошла по этой теме (истории и итогов Второй мировой войны. — Прим. ФАН) в конфликт с Россией, а Польша пользуется поддержкой кругов из США. Поэтому демарш Зеленского здесь является шагом в продолжение этого скандала», — резюмировал Жаров.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалим, поскольку на мероприятии ему не предоставляется слово. Польский лидер возмутился тому, что в право выступить получат президенты других стран, в частности, России и Германии, а Польши — нет.

Зеленский свою поездку в еврейское государство не отменил, но сообщил, что уступает свое место и места остальных представителей украинской делегации выжившим свидетелям Холокоста, напоминает «Царьград».