Американцы хотят поднять ценности с затонувшего «Титаника»

Вашингтон, 23 января. Американская корпорация RMS Titanic Inc., которая имеет право собирать лежащие на дне океана артефакты с легендарного «Титаника», хочет впервые в истории вскрыть пароход. Об этом сообщает в четверг телекомпания BBC News.

По имеющимся данным, компания собирается получить право собирать предметы с судна, в настоящее время она направила соответствующий иск в суд. В американской фирме объясняют, что огромное множество артефактов могут пропасть, если не предпринять никаких действий.

В RMS Titanic Inc. считают, что палуба судна в ближайшее время может рухнуть. Корпорация хочет пробурить дыру в корпусе парохода и проникнуть внутрь, чтобы «спасти» культурные ценности при помощи пилотируемой субмарины и трех подводных дронов. Ключевая задача, как отмечается, — поднять со дна океана беспроводной передатчик фирмы Marconi, с которого «Титаник» подал сигнал бедствия (SOS) в день катастрофы, пишет ForPost.

Однако этому плану могут помешать родные погибших, поскольку, как они полагают, внутри судна до сегодняшнего дня могут находиться останки жертв трагедии. Глава компании Бреттон Ханчак выразил уверенность в том, что родственники погибших преследуют корыстные цели. По его словам, желание спасти и сохранить вещи с судна — «долг перед будущими поколениями».

Британский пароход «Титаник» на момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, врезавшись в айсберг. Жертвами крушения стали как минимум 1496 человек.