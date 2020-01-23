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Американцы хотят поднять ценности с затонувшего «Титаника»

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Американцы хотят поднять ценности с затонувшего «Титаника»

Вашингтон, 23 января. Американская корпорация RMS Titanic Inc., которая имеет право собирать лежащие на дне океана артефакты с легендарного «Титаника», хочет впервые в истории вскрыть пароход. Об этом сообщает в четверг телекомпания BBC News.

По имеющимся данным, компания собирается получить право собирать предметы с судна, в настоящее время она направила соответствующий иск в суд. В американской фирме объясняют, что огромное множество артефактов могут пропасть, если не предпринять никаких действий.

В RMS Titanic Inc. считают, что палуба судна в ближайшее время может рухнуть. Корпорация хочет пробурить дыру в корпусе парохода и проникнуть внутрь, чтобы «спасти» культурные ценности при помощи пилотируемой субмарины и трех подводных дронов. Ключевая задача, как отмечается, — поднять со дна океана беспроводной передатчик фирмы Marconi, с которого «Титаник» подал сигнал бедствия (SOS) в день катастрофы, пишет ForPost.

Американцы хотят поднять ценности с затонувшего «Титаника»

Однако этому плану могут помешать родные погибших, поскольку, как они полагают, внутри судна до сегодняшнего дня могут находиться останки жертв трагедии. Глава компании Бреттон Ханчак выразил уверенность в том, что родственники погибших преследуют корыстные цели. По его словам, желание спасти и сохранить вещи с судна — «долг перед будущими поколениями».

Британский пароход «Титаник» на момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, врезавшись в айсберг. Жертвами крушения стали как минимум 1496 человек.

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Источник: ForPost
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