Малышева рассказала о способах защиты от китайского коронавируса

Москва, 23 января. Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, как защитится от коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram видеозапись беседы с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук Владимиром Никифоровым.

По его словам, в настоящее время коронавирус не представляет угрозы для России. Он также добавил, что данное заболевание не является тяжелым и заразным. Симптомы коронавируса практически не отличаются от пневмонии.

«Китайская пневмония — весьма малозаразное заболевание, даже если оно и передается от человека к человеку... Нам пока ничего такого катастрофического не грозит. Явно пандемической угрозы у нас с вами нет», — пояснил Никифоров.

Он также добавил, что повышенная температура, кашель, одышка и боли в области грудной клетки могут быть признаками коронавируса. Однако точный диагноз может быть установлен только по итогам лабораторного исследования.

В интервью Федеральному агентству новостей Елена Малышева рассказала, как уберечься от китайского коронавируса. По ее словам, необходимо как можно чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. При поездке в Китай необходимо носить маску и избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы простуды.

Напомним, в декабре минувшего года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. К настоящему моменту число заразившихся новым вирусом достигло 600 человек. Кроме того, зафиксированы 17 летальных исходов. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.