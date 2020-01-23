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Депутат Госдумы Бессараб оценила назначение нового главы ПФР

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Депутат Госдумы Бессараб оценила назначение нового главы ПФР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России. Член комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила это назначение.

Подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным распоряжение о назначении Максима Топилина главой ПФР опубликовано в четверг на сайте правительства РФ. Его предшественник Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов.

«Надо сказать, что работа Пенсионного фонда России под руководством Антона Дроздова очень высоко оценивается. Он руководил ПФР с 2008 года, — заметила в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб. — За это время произошли огромные изменения в работе фонда, благодаря которым россияне сегодня знают, как и из чего складывается их будущая пенсия».

Депутат Госдумы Бессараб оценила назначение нового главы ПФР

Парламентарий напомнила, что именно при Дроздове была произведена цифровизация приложений ПФР.

«У россиян появилась возможность открыть личный онлайн-кабинет и получить всю необходимую информацию по их пенсиям, произвести калькуляцию будущих выплат… Подчеркну, сделано очень много. Кроме того, на территории всей страны теперь действует единая государственная информационная система социального обеспечения. И в этом тоже большая заслуга Пенсионного фонда России.

Да и в личном общении с Антоном Дроздовым было очень удобно и легко — ему можно было позвонить в любое время, проконсультироваться по отдельным вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, и моментально получить ответ по отчетным цифрам, к примеру. Надеюсь, что с новым главой ПФР будет точно так же. Это очень важно, чтобы работа ПФР была прозрачной и открытой», — сказала Светлана Бессараб.

Она напомнила, что Максим Топилин всю жизнь занимался вопросами труда и соцзащиты и именно при нем были утверждены изменения в пенсионной системе России.

«Безусловно, на новой должности Максим Топилин применит все свои профессиональные знания и богатейший опыт. Впереди введение электронных трудовых книжек. Это колоссальная работа. И она ляжет на плечи вновь назначенного главы Пенсионного фонда России. Поэтому хочется пожелать ему больших успехов», — добавила Светлана Бессараб.

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