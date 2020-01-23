Депутат Госдумы Бессараб оценила назначение нового главы ПФР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России. Член комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила это назначение.

Подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным распоряжение о назначении Максима Топилина главой ПФР опубликовано в четверг на сайте правительства РФ. Его предшественник Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов.

«Надо сказать, что работа Пенсионного фонда России под руководством Антона Дроздова очень высоко оценивается. Он руководил ПФР с 2008 года, — заметила в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб. — За это время произошли огромные изменения в работе фонда, благодаря которым россияне сегодня знают, как и из чего складывается их будущая пенсия».

Парламентарий напомнила, что именно при Дроздове была произведена цифровизация приложений ПФР.

«У россиян появилась возможность открыть личный онлайн-кабинет и получить всю необходимую информацию по их пенсиям, произвести калькуляцию будущих выплат… Подчеркну, сделано очень много. Кроме того, на территории всей страны теперь действует единая государственная информационная система социального обеспечения. И в этом тоже большая заслуга Пенсионного фонда России.

Да и в личном общении с Антоном Дроздовым было очень удобно и легко — ему можно было позвонить в любое время, проконсультироваться по отдельным вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, и моментально получить ответ по отчетным цифрам, к примеру. Надеюсь, что с новым главой ПФР будет точно так же. Это очень важно, чтобы работа ПФР была прозрачной и открытой», — сказала Светлана Бессараб.