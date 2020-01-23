Сирия, 23 января. Боевики организовали сразу две попытки контрнаступления в Идлибе. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают совместную работу в Алеппо. Террористы ИГ1 заявили о налете на командный пункт курдских боевиков на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: при поддержке ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению боевиков на окраинах города Алеппо.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): задействовала около 200 радикалов для атаки на позиции САА у Маар-Шмарина на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции курдских боевиков в южной части Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате налета неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Джихадисты незаконных бандгрупп продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на западе региона. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), группа из порядка 50 боевиков предприняла попытку нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА) на окраинах административного центра провинции — у пригородов Ар-Рашидин и Лерамун. Радикалы действовали при поддержке четырех пикапов, оснащенных крупнокалиберными артиллерийскими орудиями.

Дабы предотвратить проникновение исламистов работу на линии разграничения сил продолжили ВКС России и ВВС Сирии. В результате последних боевых вылетов удалось уничтожить РСЗО «Град» боевиков на окраине населенного пункта Аль-Мансура. Как заявляет на своей странице в сети Twitter военный источник (NovostiDamask), пехотные части САА в настоящий момент ожидают приказа командования для начала полномасштабного наступления на данном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (HHHnews) сообщает о налете неизвестных в одном из районов, контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). В результате нападения один из курдских боевиков был убит, еще один получил ранения. Кроме того, был уничтожен один из военных автомобилей членов группировки. Местные активисты подозревают в организации вылазки террористов подпольных ячеек «Исламского государства». Более подробные сведения о месте происшествия пока уточняются.

Провинция Идлиб

Наряду с Западным Алеппо боевики также активизировали боевые действия в Идлибе. В соответствии с информацией, полученной от ЦПВС, джихадисты предприняли сразу две попытки контрнаступления. Первое произошло на направлении Абу-Джрейф – Самка. Около 200 радикалов запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана» в сопровождении 20 пикапов, танка и двух БМП атаковали позиции правительственных подразделений. Отмечается, что в распоряжении боевиков также находились два «джихад-мобиля». Еще одна атака исламистов имела место неподалеку от населенного пункта Маар-Шмарин. В ней были задействованы около 250 радикалов, 34 пикапа с пулеметами, два танка, БПМ и «джихад мобили».

В результате развернувшихся боев силы САР провели тактическое отступление, что позволило исламистам захватить деревни Хуайн-Эль-Шааф и Самка. Столкновения обернулись гибелью 40 сирийских солдат и ранением еще 80, в то время как противник лишился 140 боевиков, 50 из которых были ликвидированы.

После этого к боевым вылетам в южной части провинции прибегли объединенные силы ВВС Сирии и ВКС РФ. Как передает Twitter-канал (Almohrarmedia4), точечным авиаударам союзников подверглись расположения джихадистов в районе населенных пунктов Маарет ан-Нуман, Кафр-Набаль, Ариха, Маар-Шмарин и Сарджа.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства» заявили о новой вылазке на территории, контролируемой курдскими бандгруппами. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Minniebaybiie), ссылаясь на связанные с ИГ интернет-порталы, джихадисты организовали нападение на штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселения Аль-Хаддия в южной части провинции. Радикалы террористической группировки атаковали опорный пункт SDF при помощи гранат, в результате чего как минимум два курдских боевика получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.