Путин и Нетаньяху открыли бронзовую стелу «Свеча памяти» в Иерусалиме

Иерусалим, 23 января. Президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады.

Под «Священную войну»: Путин открыл в Иерусалиме «Свечу памяти» - мемориал героям Блокады.

Когда кто-то будет приближаться к памятнику, внутри Свечи будет звучать ленинградский метроном pic.twitter.com/UDnu49137o — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

Как отмечала «Парламентская газета», с инициативой установить памятник выступили живущие в Израиле блокадники, которых в стране насчитывается примерно 1,5 тысячи человек. Петербургские власти идею поддержали, а иерусалимские — определились с местом в парке Сакер, рядом с парламентом и президентским дворцом.

Отмечается, что работу разделили: израильтяне отвечали за подготовку площадки, постамент, несущие конструкции скульптуры, а россияне курировали художественную часть. Так, латунные и бронзовые пластины проектировали и создавали в Северной столице.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что поездка Путина приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Отмечалось, что президент России намерен принять участие в торжественной церемонии открытия в центре израильской столицы бронзового монумента «Свеча памяти» и церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

Кроме того, в ходе рабочей поездки запланированы переговоры Путина с главой правительства еврейского государства Биньямином Нетаньяху и руководителем Израиля Реувеном Ривлином, на повестке у них двусторонние и международные вопросы.

По окончании всех мероприятий в Израиле глава РФ отправится в Вифлеем для переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.