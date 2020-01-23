Третий случай подозрения на коронавирус зарегистрировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 января. Третий случай подозрения на коронавирус зарегистрирован в Петербурге у гражданки Китая, прибывшей в РФ в составе группы 20 января. Об этом сообщила представитель городского управления Роспотребнадзора.

«Третий случай, который зарегистрирован вчера поздно вечером, — это гражданка КНР, приехавшая в Петербург в составе группы 20 января», ― сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

По словам представителя Роспотребнадзора, гражданка КНР почувствовала недомогание и обратилась в медпункт при гостинице, после ее госпитализировали в инфекционную больницу имени Боткина.

В настоящий момент в больнице Петербурга остаются три человека с подозрением на коронавирус, предварительный диагноз ― ОРВИ. Источник Федерального агентства новостей ранее сообщил, что прибывший из Китая в Петербург россиянин, о госпитализации которого рассказали средства массовой информации, не болен коронавирусом. Кроме того, специалисты не нашли коронавируса у прибывшего в РФ китайца, имя которого не называется.

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 600 человек. 17 человек погибли, 95 жителей из 27 регионов КНР находятся в критическом состоянии. Свыше 5,8 тысячи — имели тесный контакт с носителями вируса.