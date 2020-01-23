Общение Путина с народом показало смену приоритетов у вертикали власти в РФ

Большую часть дня 22 января президент России Владимир Путин посвятил двум встречам: с представителями общественности по вопросам социальной поддержки граждан во Дворце культуры города Усмань Липецкой области и со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками в образовательном центре «Сириус» города Сочи.

Оба эти мероприятия были призваны продемонстрировать поддержку российским обществом инициатив, выдвинутых Путиным в Федеральном послании 2020 года. Каши маслом не испортишь: гражданские активисты, приглашенные со всей страны на эти встречи, порученную им роль не провалили. Они и вопросы задавали, большей частью, по делу, и предложения вносили по существу, нацеленные на «стыковку» путинских инициатив с реальной ситуацией на практике.

В Усмани и в Сочи таких предложений прозвучало предостаточно. Например, о возможности перехода на целевые программы для студентов медицинских вузов и факультетов, в том числе платной формы обучения. Или о создании национального интернет-фонда сертифицированных научных публикаций, по примеру Scopus и Web of Science. Или о расширении интернет-сайта госуслуг…

Но круг затронутых на этих встречах вопросов оказался гораздо шире социальной и образовательной проблематики. Так, стало понятно, что Общественная палата при президенте РФ и Общероссийский народный фронт теперь будут выступать в роли, близкой советскому «народному контролю».

Кроме того, Путин еще раз акцентированно высказался в пользу президентской формы правления в России и не одобрил ни схему перехода к парламентской республике, ни схему двоевластия, о которой после Федерального послания много говорили, указывая на опыт Назарбаева, Дэн Сяопина и Ли Куан Ю.

Новый импульс получила и тема государствообразующего народа Российской Федерации, которая прозвучала и в реплике президента о том, что «мы все здесь русские Иваны», и в озабоченности сохранением традиций русского фольклора, в том числе музыкального, и в темах создания архива исторической памяти (видимо, как составной части национальной интернет-энциклопедии), и уже упомянутого российского интернет-фонда сертифицированных научных публикаций.

Все это было хорошо и правильно, но объединял эти встречи еще один момент: просто запредельное количество благодарностей, адресованных участниками лично российскому президенту. Непонятно, чего здесь было больше: искреннего проявления народной любви или установки организаторов мероприятия?

Во всяком случае, ничего подобного ранее в публичных мероприятиях с его участием не отмечалось. Наоборот, даже на пике «Крымской весны» Путин предпочитал статус «незаметного героя», открыто отвечал на самые резкие вопросы и самую острую критику. Так для чего сейчас оказались востребованы тишь, гладь и благодать, демонстрация такого полного единения президента и народа?

«Авансовый платеж» от государства

На этот вопрос может быть три принципиальных ответа. Первый из них — люди действительно чрезвычайно воодушевлены свалившимися на них переменами и льготами. Подозреваю, что это не так. Народ наш желание президента «поднять» демографию путем целой системы взаимосвязанных мер финансово-экономической и социальной поддержки, несомненно, и оценил, и поддержал. Но никакого массового упоения, как было во времена «Крымской весны», по этому поводу в обществе нет.

В России за прошлый год родилось около полутора миллионов детей, и в новом, 2020-м, ожидается примерно такая же цифра. Если материнский капитал с 1 января 2020 года будет выплачиваться и за первого ребенка, да еще в размере 466 тысяч 617 рублей, то это уже минимум 500 миллиардов! А со вторым-третьим ребенком — будут и все 700!

Это деньги, которые государство сегодня согласно платить только за то, чтобы рождаемость не снижалась. А если она, благодаря введенным льготам, повысится, как планируют, на 10% от нынешнего уровня, то есть примерно на 150 тысяч младенцев в год, то нужно будет выплатить еще 70 миллиардов рублей. Получится так, что пока за 770–800 миллиардов рублей власть рассчитывает «приобрести» у народа 150 тысяч «дополнительных» человек.

Это — не считая выплат половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в среднем по стране. А если общий подушевой доход семьи при этом окажется ниже прожиточного минимума — то, с 2021 года, и полной величины прожиточного минимума, то есть 11 тысяч рублей. Выгодно ли это государству?

Средняя зарплата по России в 2018 году (по 2019 году окончательных цифр еще нет), как известно, составила 43 445 рублей при общем количестве занятых 71,2 млн человек. Отсюда годовой фонд заработной платы с неким допуском определяется на уровне примерно 31,7 трлн рублей, или около 34% от ВВП. Так вот, гигантские демографические расходы российского правительства получаются равноценными общему повышению зарплаты меньше, чем на 2,5%, т. е. ниже уровня инфляции.

Получается, что для государства это, если смотреть «вдолгую», вовсе не благотворительность, а очень хороший «бизнес-проект», своего рода деловой контракт с обществом и целевой «авансовый платеж», «подъемные» ему. Так сказать, главные «инвестиции в будущее».

Оппозиция, орущая «нечего плодить нищету!» и «нечего рожать государству новых рабов!», утрирует и выворачивает наизнанку именно эту, деловую сторону демографической проблемы, от которой, тем не менее, никуда не деться.

Народ у нас за годы рыночных реформ стал стреляным воробьем, его на мякине не проведешь. Поэтому массовых восторгов нет, однако ощущение какого-то возврата к норме есть. Насколько сильным и действенным является такое ощущение, посмотрим по демографическим показателям 2020-го и последующих годов.

«Русские пришли»

Второй принципиальный вариант ответа — это смена глобальных приоритетов внутри российской властной вертикали. Об этом я уже писал и считаю, что именно данным фактором и обусловлена вся последовательность путинских действий, включая отставку правительства. Прозападные силы в отечественных «верхах» должны признать, как герои булгаковских «Дней Турбиных»: «Народ не с нами — народ против нас».

Дополнительный момент здесь — бесспорные внешнеполитические успехи России за последние несколько лет. Они создали для нашей страны новые сферы влияния, контроль за которыми необходимо установить и распределить. Тут все очень тонко взаимосвязано, процесс это сложный и не одномоментный, а фактор народной поддержки президента в нем чрезвычайно значим.

Наконец, третий принципиальный вариант ответа — демонстрация того, что «Россия сосредотачивается», нашим зарубежным «партнерам»: как на Западе, так и на Востоке, и на Юге. Речь идет не только о количественном росте демографического потенциала нашей страны, но и о качественном его улучшении.

Помните «Белое солнце пустыни»: «Ты же, Сухов, один целого взвода стоишь. А то и роты!»? А если таких Суховых у нас будет не взвод и не рота, а большая часть народа или даже весь народ? Тут очень многим придется кричать не «Русские идут!», а «Русские пришли!» — хотя «придут» к ним не только русские, но и все народы нашей страны…

Но к этому идти еще долго — так что данный вариант ответа тоже в целом верен, однако актуальным его пока признать нельзя.