Отказ Зеленского от участия в форуме памяти Холокоста вызвал в Израиле недоумение

Иерусалим, 23 января. Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, озвученный в день проведения мероприятия, вызывает недоумение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса «Яд Вашем», где состоится форум «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что уступает свое место на форуме и другие места, выделенные украинской делегации, выжившим свидетелям Холокоста.

«Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, кто в последние дни обратился к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент», — пояснили в пресс-службе.

В представительстве комплекса также отметили, что в сложившейся ситуации решение Зеленского «вызывает недоумение» и сожаление.

Напомним, израильский национальный мемориал истории Холокоста в Иерусалиме 23 января станет местом проведения Всемирного форума памяти жертвам трагедии, приуроченного к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками в 1945 году.

К участию в памятных мероприятиях приглашены делегации из десятков стран мира, в том числе, из России. Ранее стало известно, что в Израиль прибыл президент России Владимир Путин. В рамках визита у главы государства запланирована насыщенная программа. Он уже пообщался с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином, а также успел провести запланированную встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар — Яффой Иссахар.

Не исключено, что у российского лидера в Иерусалиме будет диалог с украинским коллегой.