Голая Волочкова сфотографировалась на снегу

Москва, 23 января. Известная российская балерина Анастасия Волочкова, известная смелыми фотосессиями, вновь решила прибегнуть к эпатажу. Танцовщица сфотографировалась обнаженной в снегу, прикрыв интимные места банными вениками.

«Наконец-то выпал снег! Зима — лучшее время для русской бани!» — пишет он под снимком.

Предрекая множество язвительных сообщений от подписчиков, балерина заблаговременно отключила возможность комментировать свой пост, сообщает Пятый канал.

Отметим, что Волочкова известна в социальных сетях своей любовью к необычным фотографиям, некоторые из которых носят эротический характер. В особенности балерина любит демонстрировать свою растяжку, фотографируясь, сидя на шпагате.

При этом артистка утверждает, что не обращает внимание на ядовитые комментарии в адрес своей внешности. По ее словам, ей жаль хейтеров, которые исходят желчью от безделья, зависти, недолюбленности, отсутствия воспитания и нереализованности себя.

Недавно звезда опубликовала в Instagram фото с отдыха в Таиланде, где рядом с ней находится какой-то мужчина. Интернет-пользователи сразу же предположили, что это и есть таинственный кавалер, о котором Волочкова сообщала ранее.

О своем романе балерина сообщила еще несколько месяцев назад, однако ни разу не назвала имени избранника. Во время празднования дня рождения Волочкова заявила, что в 2020 году намерена выйти замуж. Она не стала уточнять дату церемонии, однако подчеркнула, что свадьба будет красивой. Отметим, что это будет первое замужество в жизни Волочковой. Она прежде состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным и родила от него дочь Ариадну, однако пара не состояла в браке.