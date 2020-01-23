Володин предлагает не расширять перечень вопросов в проекте об изменении конституции

Москва, 23 января. Не стоит расширять перечень вопросов, рассматриваемых в рамках президентского проекта о поправках в конституцию. Такое мнение озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«На мой взгляд, было бы правильным не расширять перечень вопросов, которые будут рассмотрены во втором чтении, а сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны рабочей группой, созданной президентом и в рамках его инициатив», — сказал Володин.
По его словам, при обсуждении изменений в Конституцию РФ «нужно понимать ответственность и вдумчиво подходить ко всем предложениям, связанным с ее изменением».
«Консенсус сложился по поправке президента, все поддержали ее, единогласно высказали свою позицию. Все оппозиционные партии», — отметил парламентарий.
Он также обратил внимание, что при рассмотрении проекта в первом чтении прозвучал ряд возможных поправок ко второму чтению. При этом против уже внесенных изменений никто не высказался.
«Они все и сбалансированы и взвешены. Все понимают, что целью является усиление государства, защита суверенитета, наполнение конкретным содержанием понятия «социальное государство» и передача нашим гражданам полномочий для того, чтобы они могли через представительный орган власти — Государственную думу, Совет Федерации, Конституционный суд — многие вопросы решать и брать под контроль», — указал Володин.
При этом, как подытожил спикер Госдумы, сохраняется сильная, эффективная президентская власть.
Напомним, ранее нижняя палата парламента одобрила проект о поправках в Конституцию РФ в первом чтении.