Володин предлагает не расширять перечень вопросов в проекте об изменении конституции

Москва, 23 января. Не стоит расширять перечень вопросов, рассматриваемых в рамках президентского проекта о поправках в конституцию. Такое мнение озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На мой взгляд, было бы правильным не расширять перечень вопросов, которые будут рассмотрены во втором чтении, а сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны рабочей группой, созданной президентом и в рамках его инициатив», — сказал Володин.

По его словам, при обсуждении изменений в Конституцию РФ «нужно понимать ответственность и вдумчиво подходить ко всем предложениям, связанным с ее изменением».

«Консенсус сложился по поправке президента, все поддержали ее, единогласно высказали свою позицию. Все оппозиционные партии», — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание, что при рассмотрении проекта в первом чтении прозвучал ряд возможных поправок ко второму чтению. При этом против уже внесенных изменений никто не высказался.

«Они все и сбалансированы и взвешены. Все понимают, что целью является усиление государства, защита суверенитета, наполнение конкретным содержанием понятия «социальное государство» и передача нашим гражданам полномочий для того, чтобы они могли через представительный орган власти — Государственную думу, Совет Федерации, Конституционный суд — многие вопросы решать и брать под контроль», — указал Володин.

При этом, как подытожил спикер Госдумы, сохраняется сильная, эффективная президентская власть.

Напомним, ранее нижняя палата парламента одобрила проект о поправках в Конституцию РФ в первом чтении.