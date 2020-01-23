Жаров и Бредихин допускают военные провокации США против Ирана

В ближайшее время США могут провести вблизи границ Ирана новый кровавый теракт. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Максим Жаров и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Речь Помпео

Глава Государственного департамента Майк Помпео выразил уверенность, что в Иране произойдет «смена режима». По его словам, иранский народ рано или поздно «обретет то, что заслужил сполна». При этом он отметил, что в США считают, что в Иране произойдет «смена режима на такой, который будет вести себя в соответствии с ценностями своего народа».

Кроме того, американский политик признал, что у Соединенных Штатов и Европейского союза «различные взгляды» на то, как «правильно обеспечить, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, а его ракетная программа была остановлена». Глава Госдепа обратил внимание, что страны ЕС «никогда не отмахивались от единой» с Соединенными Штатами цели, но Европа «иначе видит то, каким образом следует приступать» к ее достижению.

Смена власти и новый теракт

Как отметил Антон Бредихин, американская провокация, в рамках которой был убит Касем Сулеймани, сбит украинский самолет и начались акции протеста против действующей власти в Иране, не может повлечь столь серьезного маховика, способного сменить власть в стране.

«Помпео то ли пользуется непроверенными данными ЦРУ, то ли позиции разведки в Иране столь слабы. Конечно, для США был бы приемлем вариант замены аятоллы, создание на севере государства курдской и азербайджанской республик и приведение к власти на территории, оставшейся от Ирана, марионеточного режима. Но это не так. Внешние вызовы способствовали сплочению иранцев, объединению перед лицом общей угрозы. За словами Помпео последуют определенные действия, возможны военные провокации и усиление финансирования оппозиции», — пояснил Антон Бредихин.

По мнению Максима Жарова, США взяли курс на насильственную смену власти в Иране путем физической ликвидации мешающих ему влиятельных иранских политиков и чиновников. Госсекретарь Помпео не первый раз делает такие заявления, после которых Дональд Трамп играет «доброго следователя» и заявляет, что США не преследуют цель смены режима в Иране.

«Однако по опыту Венесуэлы мы видим, что, даже потерпев на начальном этапе неудачу, Вашингтон никогда не отказывается от своих планов. Инициация переворота в Иране может стать ключевой темой предвыборной кампании Дональда Трампа на президентских выборах в этом году. Американские угрозы новому командующему «Кудс» неслучайны. Думаю, в ближайшее время США при помощи Израиля проведут вблизи границ Ирана новый кровавый теракт», — заключил Максим Жаров.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США и приняли пассажирский авиалайнер за вражескую крылатую ракету, отмечают в Тегеране.