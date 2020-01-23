Зеленский заявил, что Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех задержанных

Киев, 23 января. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале переговоров с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек — обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек — мы уже начали разговор с РФ по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», — приводит слова Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

Ранее глава украинского государства в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель сообщил, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными в Донбассе.

Накануне Зеленский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе не сказал, когда именно ждать следующего обмена пленными. При этом он подчеркнул, что Киев хочет, чтобы обмен состоялся.

Напомним, в сентябре прошлого года между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами. Каждая сторона передала по 35 человек. Среди вернувшихся в Россию руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала обмен результатом политической воли и кропотливой работы. По ее словам, обмен удерживаемыми лицами стал «очень важным шагом».