Азиза призналась, что мечтает усыновить ребенка

Москва, 23 января. Российская певица Азиза рассказала, что жалеет о том, что в молодости так и не стала мамой. Звезда призналась, что теперь хочет усыновить ребенка.

По словам певицы, к 55 годам она жалеет только об одном ― что не стала мамой. Звезда рассказала, что сначала думала о суррогатном материнстве. На такие мысли ее натолкнул Филипп Киркоров: певец не скрывает, как на свет появились его дети Алла-Виктория и Мартин.

Азиза отметила, что после ее откровений ей стали писать поклонницы и предлагали свои кандидатуры в качестве суррогатной матери. Многие даже отказывались от денег, считая своим долгом помочь певице.

Однако позже певица решила отказаться от суррогатного материнства, теперь звезда склонна к тому, чтобы усыновить ребенка.

«Сейчас я больше склонена к усыновлению малыша […] Конечно, рассматриваю только российские дома малютки», ― рассказала певица в комментарии «СтарХиту».

Азиза добавила, что внешность малыша играет для нее второстепенный фактор. Певица уверена, что при встрече с тем самым ребенком она почувствует духовную связь.

«Я в том моральном состоянии и положении, когда чувствую душу другого», ― отметила певица.

На мысль об усыновлении певицу натолкнул сюжет по телевизору, где ребенка оставили в коробке у дверей дома, пишет «Вечерняя Москва».

«Показали ролик, как в одном доме под дверью оставили коробку с новорожденной девочкой. Когда женщина обнаружила такой сюрприз, удочерила малышку. В этот момент подумала: «Боже мой! Почему не я там живу?» ― рассказала певица.

Кроме того, Азиза прокомментировала отношения с бизнесменом Александром Бродолиным. По ее словам, с Бродолиным ее связывают теперь только дружеские отношения, сейчас ее поддерживает другой мужчина.

Ранее российский актер Олег Меньшиков прокомментировал один из самых болезненных личных вопросов — отсутствие наследников. По словам артиста, он и его жена Анастасия Чернова хотели завести детей, однако слишком долго тянули с решением, в результате чего упустили момент.