Киев, 23 января. Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 миллиона человек. Об этом объявил министр кабмина страны Дмитрий Дубилет.

Член правительства ранее предложил для экономии денег провести перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дубилета за придуманный им план.

Первый пробный этап прошел в Киеве с 1 по 10 декабря прошлого года, а второй — с 14 по 23 декабря.

По итогам Дубилет сообщил, что в настоящее время на территории Украины проживает около 37 миллионов человек, в Киеве — 3,7 миллиона граждан.

«К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях (так в Киеве безосновательно называют Донецкую и Луганскую народные республики, а также российский Крым. — Прим. ФАН)», — заявил Дубилет.

Стоит отметить, что полномасштабная перепись населения проводилась на Украине лишь раз, в 2001 году. Тогда результаты показали, что в стране живут 48,4 миллиона человек. Следующая перепись должна была пройти в 2016 году, однако Киев решил перенести ее на 2020 год.

Ситуация на Украине, по мнению многих экспертов, далеко не радужная. Они отмечали, что экономика страны находится на пороге серьезных трудностей, которые могут стать фатальными, если массовая миграция трудоспособного населения за рубеж продолжится, а финансирование внешними кредиторами прекратится.

В конце прошлого года киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отток украинцев в другие страны страшнее коррупции. Он обратил внимание, что Украина лишается специалистов и наиболее активных людей, которые могли бы строить государство.

На фоне оценок аналитиков становится ясно, почему республики Донбасса, а тем более Крым, категорически не хотят возвращаться в состав Украины. Жители ДНР и ЛНР, а также крымского полуострова не приняли госпереворота на Украине в 2014 году и заявили о своем желании отсоединиться от украинского государства.