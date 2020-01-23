Песков рассказал, что означают слова Путина про осужденную израильтянку Иссахар

Москва, 23 января. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал уточнять, какие действия могут последовать за словами главы государства Владимира Путина относительно того, что с осужденной в России израильтянкой Наамой Иссахар «все будет хорошо».

На уточняющий вопрос ТАСС, означают ли эти слова российского лидера намерение помиловать Иссахар, пресс-секретарь ответил: «Это означает именно то, что сказал президент».

Ранее Путин, находящийся с визитом в Иерусалиме, провел встречу с матерью Наамы Яффой Иссахар. В беседе также участвовали глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара. В ходе встречи Нетаньяху, обращаясь к российскому президенту, несколько раз сказал «тода раба», что в переводе с иврита значит «спасибо большое», отмечал НСН.

Глава РФ по окончании встречи отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи».

«Я ей сказал и еще раз хочу повторить: все будет хорошо», — резюмировал Путин.

Гражданка Израиля Иссахар была задержана 9 апреля прошлого года в столичной воздушной гавани «Шереметьево», где она делала пересадку на рейсе Дели — Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли в багаже девушки почти 10 граммов гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Подмосковья признал Иссахар виновной в совершении преступления по статье о незаконном хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств и назначил 7,5 года колонии общего режима.